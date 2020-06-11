科创板这一年： 标的股扩容三倍 3股市值破千亿

自2019年6月13日科创板正式开板以来，科创板运行即将满一周年。在过去的一年中，科创板板块也发生了诸多变化。首先科创板的个股数量已由最初的25只“星宿股”扩至108只，标的股扩容3倍多。经统计，截至6月9日，科创板股的总市值也突破1.7万亿，其中还诞生了3只千亿市值的个股。政策红利下，不少企业如愿登陆科创板之际，亦有29股冲击未果。

成员扩至108家

科创板成员进一步扩充是最明显的变化之一。

据Wind统计，截至6月9日，科创板个股数量已有108股。而在2019年7月22日，彼时科创板首批正式挂牌上市的企业数量为25家。经计算，截至6月9日，科创板成员数量已较最初的“星宿股”增逾3倍之多。

从上市时间上看，目前的108只科创板股，有70只个股为2019年上市，其余38股均系2020级新生。科创板108只个股中，松井股份系“股龄”最小的公司。松井股份主要从事3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域的涂料、特种油墨等新型功能涂层材料生产经营业务，于6月9日刚刚在科创板上市。德马科技、燕麦科技分别于6月2日、6月8日上市。

按照所属申万行业进行划分，108股分属于有色金属、医药生物、通信、食品饮料、农林牧渔、机械设备、计算机、化工、国防军工、公用事业、钢铁、电子、电气设备13个领域。

科创板股中，医药生物、计算机领域的个股平分秋色。经统计，医药生物、计算机领域的科创板个股数量均为22股。在经济学家宋清辉看来，作为研发驱动型行业，医药生物行业符合科创板定位属性。相比于传统药企，未来布局创新药企将被市场所认可，价格估值会越来越高。

上交所也曾表示，支持鼓励与疫情防控相关的科技创新企业在科创板上市，相关企业申请材料齐备的即报即受理，组织熟悉生物医药行业的专业审核人员集中攻关、快速审核。

宋清辉认为，持续关注后疫情时代医药新基建带来的高端医疗器械、创新药及其产业链、疫苗等投资机会，未来有望持续成为国家在医药行业重点支持的产业方向。

科创板股中，机械设备领域也占了19个席位，电子行业的科创板股则有18只。嘉必优在科创板股中可谓是食品饮料行业中的“独苗”。

总市值达1.7万亿

随着科创板阵营的不断扩充，科创板股的总市值也突破万亿。

据Wind统计，截至6月9日收盘，108只科创板个股的总市值达到约1.7万亿。个股来看，有45股的总市值超过百亿元，占科创板股总数量的比例约41.67%。45股中，传音控股、优刻得、华润微、中国通号等10股的总市值在300亿元以上。

108只科创板股中，还酝酿了3只千亿市值的个股。据Wind显示，截至6月9日，金山办公、中微公司、澜起科技跻身千亿市值俱乐部。其中，金山办公以1185.92亿元位居科创板的市值“一哥”，中微公司、澜起科技分别以1120.38亿元、1027.79亿元位列第二、第三。

三只市值破千亿的科创板股中，中微公司、澜起科技为科创板的“星宿股”，金山办公算是“后起之秀”，于2019年11月18日上市。

从上市首日的股价表现来看，108股中，除了建龙微纳上市首日收盘价较发行价出现下跌外，其余107股上市首日收盘价均较发行价出现上涨。更有62股上市首日收盘价较发行价涨幅翻倍，其中东方生物上市首日收盘价则较发行价涨近6倍。

根据相关规则，科创板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，因此上市首日极易被爆炒。但从区间涨跌幅来看，不少个股在一波大涨后，股价有所回落。

据Wind显示，上市首日截至6月9日，有43股的股价呈现上涨，其中金山办公、安恒信息、中微公司等7股自上市以来截至6月9日的区间涨幅仍翻倍。

相比之下，其余64只科创板股股价已经明显回落。据统计，自上市以来截至6月9日，晶晨股份股价的区间跌幅为61.29%，中国通号、安博通等5股的区间跌幅在四成以上。

29家公司无缘科创板

积极备战科创板的公司中，不少公司被现实泼了一盆冷水。

据Wind显示，在科创板IPO审核申报的企业名单中，以终止审查、终止注册为关键字进行筛选，发现有29家公司冲击科创板未果，这29家公司包括安翰科技、世纪空间、贝斯达、和舰芯片、木瓜移动等。

从公告时间看，木瓜移动于2019年7月8日变更为终止审核，系最早撤单的企业。随后，和舰芯片、诺康达分别于2019年7月23日、2019年7月24日终止了科创板的IPO申请。

经Wind统计，29家冲击科创板未果的公司中，有26家审核状态为终止审查。一位沪上投行人士认为，密集申报科创板，也较难避免部分低质量项目抢滩，不少公司“撤材料”和与监管方面的沟通结论有关。某种程度上，成为监管层从严把控科创板公司质量的一种非标准化方式。

投融资专家许小恒认为，科创板对企业的科创属性、核心技术等方面非常重视。数据的真实完整也是企业通过审核的重要条件，这反映出监管对科创板拟上市公司的审核是非常严格的，通过严格审核把好入口关。

利元亨、世纪空间、博众精工3家公司则是在注册环节决定终止。

利元亨主要从事智能制造装备的研发、生产及销售。公开信息显示，2019年6月25日，利元亨的科创板上市申请获通过，并于当年6月27日提交注册。不过，2019年9月24日，利元亨和保荐机构民生证券股份有限公司主动要求撤回注册申请文件。2019年10月16日晚间，证监会官网发布消息称，决定终止对利元亨发行注册程序。

北京商报记者从广东证监局官网获悉，利元亨已于今年4月7日在广东证监局办理了辅导备案登记，再谋上市。针对公司重启上市的原因、进展等问题，北京商报记者致电利元亨进行采访，但对方电话未有人接听。

(责编：李都也(实习生)、李栋)