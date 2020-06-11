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金融反腐延续：高管频落马 地方银行成腐败高发地

孟凡霞  宋亦桐

2020年06月11日07:41  来源：北京商报
 
原标题：高管频落马 金融反腐延续

6月10日，据北京商报记者不完全统计，年初以来已有至少10名银行高管相继“落马”，其中城商行、农商行高管占大多数，高管“落马”牵出了一些中小银行的管理漏洞，也让其中意向上市的银行前景堪忧。在分析人士看来，涉事的银行治理机制都较为薄弱，内部管理较为混乱，未形成有效的治理体系，监管应加大惩治问责的力度，实施巡视巡查常态化机制，提高金融领域反腐质效。

银行高管密集“落马”

反腐风暴正在席卷金融行业，一场金融业“不留死角”的全面检查大幕正在拉开，6月10日，据北京商报记者不完全统计，年内已有超10名银行高管相继“落马”，国有大行、股份制银行、城商行、农商行均有涉及。

近一个月的时间内，就有多名银行高管被调查、判刑。6月9日，继恒丰银行首任董事长姜喜运一审获死刑，缓期二年执行后，其继任者蔡国华也站上了“审判台”。山东省东营市中级法院公开审理蔡国华案，蔡国华被指控犯国有公司人员滥用职权罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、违法发放贷款罪共五个罪名，涉案金额共约103亿元。其中，蔡国华被控犯有五宗罪，涉嫌滥用职权造成恒丰银行经济损失8.9亿余元、涉嫌贪污1022万余元、涉嫌挪用公款48亿元用于个人经营、涉嫌受贿11.8亿余元（10.7亿余元系未遂）、涉嫌违法发放贷款35亿元。

而6月3日-5日三天的时间内，多位银行高管被查或开庭受审。6月5日，安徽怀远农商行原副行长李路璐涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。前一天的6月4日，烟台银行原行长、烟台市再担保副总经理石学东涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。6月3日，光大银行呼和浩特分行原党委书记、行长张翎因涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查，而上个月11日，该行原副行长秦明才因犯受贿罪、违法发放贷款罪一案刚公开宣判，被处以无期徒刑。6月3日同一天，中国裁判文书网披露的判决书显示，上海市第一中级人民法院一审认定，交通银行发展研究部原总经理李杨勇犯受贿罪，被判处有期徒刑13年，并处罚金人民币300万元。

谈及愈演愈烈的金融反腐，苏宁金融研究院特约研究员何南野表示，金融领域是利益和资源的集中地，腐败等各类违法违规最易发生，加大反腐势在必行。加大金融反腐，可以有效强化金融服务实体经济的能力，是我国经济发展与转型的必然要求。

地方银行成腐败高发地

梳理时间线可以看出，密集“落马”的高管中，地方中小银行成为重灾区。例如，5月底，安徽怀远农商行原党委书记、董事长顾平以及四川广汉农商行原党委副书记邱述源陆续被查。5月12日，两家农商行高管遭查，黑龙江鸡西农商行原副行长陈伟和安徽蚌埠农商行原党委书记、董事长张绍新因涉嫌严重违纪违法被调查，陈伟为主动投案。4月22日，湖南韶山农商行原党委书记、董事长刘兴隆接受纪律审查和监察调查。4月初，安徽省农村信用社联合社原党委书记、理事长陈鹏涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。更早之前的1月2日，长沙银行原副行长孟钢因违规收受礼品礼金、违法发放贷款、非法持有私藏枪支、利用职务便利为他人谋利、单独或伙同他人收受巨额财物等行为，最终被开除党籍和公职。

在被查案例中，更有银行前后两任董事长相继被查。除上述恒丰银行姜喜运、蔡国华外，吉林银行也出现这一情况。5月8日，中国检察网公布消息，白城市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对吉林银行原党委书记、董事长张宝祥（正厅级）决定逮捕。

据了解，在张宝祥2014年7月至2019年11月担任吉林银行董事长期间，吉林银行的不良贷款率自2015年以来逐年上升，由2015年末的1.5%一路攀升至2019年末的4.31%，远高于银保监会披露的2019年四季度城商行整体2.32%的不良率。在张宝祥任期内，吉林银行几乎每年必提上市目标，不过截至目前未有任何实质性进展。

而这并非吉林银行首次出现高管被调查，该行上一任董事长田学仁也因为贪污受贿而被判处无期徒刑。高管的频频落马，也令吉林银行上市之路更加举步维艰，对于高管层被查的影响、不良率如何改善等问题，北京商报记者尝试联系吉林银行进行采访，但电话并未接通。

从腐败的风险、严重程度来看，地方银行腐败的风险更大，工商银行总行高级风险经理郝志运在接受北京商报记者采访时表示，相对于国有大行来讲，中小银行的公司治理体系不够完善，内部控制机制不健全，风险管理手段滞后，监督监察审计和问责力度不到位等，滋生了部分金融从业人员腐败现象。

在何南野看来，相比国有行和已经上市的股份制银行，一些未上市中小银行的公司治理机制较为薄弱，内部管理较为混乱，未形成有效的治理体系，导致内部高管权力缺乏制约和监督。

巡查常态化机制堵贪腐漏洞

近年来，银保监会加大金融领域反腐力度，严肃查办一系列违纪违法案件，但当前金融领域反腐败斗争形势依然严峻复杂。

6月4日，银保监会有关负责人表示，将严厉打击金融腐败和违法犯罪。加强与纪检监察、司法审计等部门协调配合，聚焦金融乱象背后的利益勾结和关系纽带，重点查处利益输送、非法获利、国有资产流失等问题，对破坏市场秩序、造成重大损失甚至诱发风险事件的，一律严惩不贷。

一位不愿具名的行业分析人士直言，金融监管是防范金融腐败的有效措施，但是并非根本的措施，未来严打防腐要建立完善的法律法规制度，提高违法成本；建立规范科学的操作流程，堵住贪腐漏洞；加强常规监管和随机监管的力度；关注重要岗位、重要人员。

谈及对监管政策的建议，何南野表示，未来，监管严打反腐，应要求地方各类银行强化公司治理机制的建设，完善管理体系，加强制约和监督；可积极落实举报人奖励制度，鼓励更多的金融机构员工积极检举内部腐败。

“监管一方面应深化金融体制改革，从政策制度上减少金融腐败的土壤，强化宏观审慎监管和行为监管，抓小抓早、防微杜渐，规范金融体系运行；另一方面要加大惩治问责的力度，实施巡视巡查常态化机制，特别是针对资本市场、中小银行等易滋生腐败的领域，提高金融领域反腐的质效。”郝志运如是说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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