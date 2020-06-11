民航局：与相关国家的航班近期有望适度增加

北京商报讯（记者 肖玮）6月10日，在民航局6月的例行新闻发布会上，民航局新闻发言人、航安办主任熊杰表示，“6月4日，民航局发布了关于调整国际客运航班的通知，提出对于风险可控并具备接收保障能力的条件下，可以适当提高部分具备条件国家的航班增幅。目前，我们正与相关国家就调整国际客运航班事宜进行沟通，从工作进展情况看，与相关国家的航班近期有望适度增加”。

具体来看，增加航班国家主要具备四类条件：一是迄今向我输入病例较少且同我经贸往来密切的国家；二是综合考虑我海外公民较多、刚性回国需求强烈的国家；三是满足远端防控措施，可有效降低前端疫情输入风险的国家；四是境内外有复工复产需要、已同我国建立“快捷通道”的国家。

据介绍，严控境外疫情输入风险，是增加国际客运航班的重要前提。为此，民航局建立了一套完备的风险防控机制，包括航前、航中和航后的一系列防控措施。另外，为了在动态调整国际客运航班的过程中确保风险可控，民航局还建立了航班“熔断和奖励”机制，明确对于防控措施到位有效、符合要求的航空公司，将兑现奖励政策；对于防控措施不到位、触动了熔断机制的航空公司，将果断采取措施。近日，一些航空公司已经按照要求采取措施，例如明确规定没有核酸检测证明的不得登机等。

“下一步，我们将在确保防疫安全的条件下，继续稳妥有序恢复部分国际客运航班，进一步满足我国留学生和海外华人华侨的回国要求，为各自国家复工复产、深化合作、保障产业链和供应链的稳定和通畅作出积极努力。” 熊杰说。

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