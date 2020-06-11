陆正耀卸任董事会主席 神州租车能否逃离“瑞幸漩涡”？

本报实习记者 杨天悦 记者 孙杰

瑞幸咖啡造假风波仍在持续发酵。神州租车昨天盘前发布公告称，陆正耀已辞任公司董事会主席及非执行董事职务，并将不再担任公司提名委员会成员，与其赖以起家的神州租车正式完成“切割”。

在业内人士看来，“神州系”正在加快切割与瑞幸咖啡的关联，陆正耀辞去神州租车职务正是其自救措施的最新一步。随着瑞幸咖啡造假的调查结果陆续浮出水面，陆正耀或将面临刑事和民事的双重追责。不过，颇为神奇的是，风暴眼中的瑞幸咖啡目前依然维持门店运营，最近几天甚至迎来股价的反弹。

“神州系”急于完成切割

涉嫌22亿元人民币交易额造假、被纳斯达克要求退市摘牌、陆正耀参与造假或将被追责……两个月以来，瑞幸咖啡一直处于风口浪尖，与其同为“神州系”的神州租车也屡次面临股价震荡，在4月3日一度下跌超过70%以至停牌。虽然公司随后发布澄清公告以撇清与瑞幸咖啡的关系，但彼时瑞幸咖啡董事长陆正耀及夫人还是神州租车大股东，持有29.36%的股份。

昨天盘前，神州租车发布的一则公告彻底与陆正耀撇清关系。公告显示，为将更多时间投入在神州优车的履职工作及其他业务中，陆正耀已辞任公司董事会主席及非执行董事的职务，辞职后不再担任公司提名委员会成员。受此消息影响，神州租车股价早盘急升，盘中一度大涨超过20%，截至收盘涨逾10%报收2.31港元。

6月1日，神州租车曾发布公告披露，神州优车已与北汽集团订立一份无法律约束力的战略合作协议。根据协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4.5亿股股份，占神州租车已发行股本的21.26%，这也是陆正耀旗下神州优车所持有的全部股份。如果交易达成，神州租车将完全脱离神州优车。

拖累神州租车品牌形象

在上海正策律师事务所律师董毅智看来，陆正耀在通过切割积极实施自救。“辞职只是其自救措施的最新一步。”

但辞去神州租车职务真的就能撇清关系吗？“陆正耀最希望的是能与瑞幸咖啡切割掉，但在瑞幸这个层面，其实是无法切割的。”董毅智认为，陆正耀辞职神州租车，即便可以切割掉管理层面的责任，但其之前有没有在神州租车也存在类似瑞幸咖啡造假的情况，仍有待查明。

在经济学家宋清辉看来，陆正耀虽然辞职，但神州系最终或难逃“瑞幸漩涡”，吞下财务造假苦果——目前不但其品牌形象已严重受损，而且还遭到资本市场的“用脚投票”，影响其未来发展。

业界人士还提醒，神州租车可能遭遇金融机构和供应商的挤兑，经营风险不言而喻。

目前，不仅美国证监会正在进行对瑞幸造假事件的深入调查，国内监管层也在不断介入。“最近我们了解到，有关部门已掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性电子邮件，陆正耀可能面临民事和刑事的双重追责。”北京中银律师事务所律师阮万锦表示，瑞幸的造假行为不仅扰乱了美国证券市场，同时也严重扰乱了国内市场秩序。

根据神州租车官网信息，目前公司车队总规模14.17万辆，服务网点覆盖全国300多座城市，网点数量超过1万个，是国内最大的连锁汽车租赁公司。不过受新冠疫情影响，公司一季度净利润亏损1.88亿元，而去年同期还盈利3.9亿元。

瑞幸事件尚未剧终

出人意料的是，瑞幸咖啡的股价最近一段时间表现却一直坚挺。受到财务造假丑闻影响，瑞幸咖啡股价曾创下1.33美元/股的历史低点，尽管目前正面临退市风险，但其股价却多次迎来触底反弹。

5月26日，瑞幸咖啡在复牌第6天迎来大涨，盘中最高涨幅超70%，市值一度接近6亿美元；6月4日和5日，瑞幸咖啡单日分别大涨56.98%和36.05%。尽管在随后几天出现下滑，但截至昨天瑞幸仍然报收4.92美元，较最低点反弹270%，公司市值达到10.86亿美元。

对于瑞幸咖啡股价的多次上涨，阮万锦认为，这并不意味着美国投资人预期瑞幸不会被摘牌或者重新上市，而是他们利益最大化的选择。“中国和美国之间不存在双边相互判决承认的条约，即使瑞幸咖啡在美国被判承担全部赔偿责任，但股票持有人直接从瑞幸咖啡获得赔偿的时间成本高、难度大。”他分析，瑞幸很可能在近两三年内不会因为股民索赔而破产，除非证监会和中国司法机构改变既有态度。

“比起瑞幸咖啡在二级市场的沉浮，普通消费者们更关心的还是能否继续喝到低价咖啡。”阮万锦判断，关店对所有人而言都是损失最大化的抉择，瑞幸更有可能被其他企业收购接手。

(责编：李都也(实习生)、李栋)