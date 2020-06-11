报告显示：近八成热门目的地旅游热度上升

原标题：近八成热门目的地旅游热度上升

本报讯（记者 潘福达）6月初，北京市宣布将适时放开国内游，向全国旅游市场释放出积极信号。马蜂窝联合腾讯文旅昨天发布了2020年夏季旅游报告显示，夏季国内旅游100个热门目的地中，有近80%的目的地热度呈现上涨趋势。

甘肃、青海、内蒙古、云南、新疆、西藏等西部省市目的地旅游热度上涨明显。其中，热度涨幅最高的是甘肃嘉峪关，热度上涨231.2%。青海西宁、内蒙古呼和浩特和云南西双版纳的旅游热度涨幅也超过了100%。

马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶分析，目前国内跟团游尚未放开，但很多游客已经开始了自驾游行程。国内自驾游线路中，西北、西南，内蒙古等风景秀丽、较少形成人群聚集的目的地最受游客欢迎。

随着暑期来临，夏季亲子游关注度仍然很高，主题乐园和动物园是孩子们最喜欢的亲子游景点。旅游大数据显示，国内关注度最高的亲子游景点是上海迪士尼，成都大熊猫繁育基地、北京野生动物园紧随其后。夏季海洋主题的亲子游景点热度也有所上升，亚特兰蒂斯水世界和珠海长隆海洋王国均进入亲子游景点热度前十名。

(责编：李都也(实习生)、李栋)