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央行：5月社融增量达3.19万亿 “宽信用”正在形成

分析称金融支持实体力度进一步增强，市场流动性更加合理充裕

2020年06月11日07:51  来源：经济参考报
 

　　央行10日公布的数据显示，5月人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元。初步统计，5月社会融资规模增量为3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。5月末，广义货币（M2）余额210.02万亿元，同比增长11.1%，增速与上月末持平，比上年同期高2.6个百分点。金融数据基本符合市场预期，体现了金融对实体经济的支持力度增强。

　　中国民生银行首席研究员温彬表示，5月新增人民币贷款1.48万亿元，比去年同期多增近3000亿元，对实体经济恢复发展形成支撑。贷款结构也有所改善，中长期贷款占比有所上升，随着近期住房和汽车销售回暖，居民部门贷款开始回升。

　　环比来看，5月新增人民币贷款比4月少增2200亿元。东方金诚首席宏观分析师王青分析称，主要原因是新增票据融资和非银贷款较4月明显缩量，其中，或因近期央行加大对资金空转套利的监管力度，5月票据融资环比少增2324亿元。

　　5月新增社会融资规模达到3.19万亿元。新网银行首席研究员董希淼分析称，5月社会融资规模增长较快，重要原因在于地方政府加杠杆力度加大。财政部数据显示，5月地方债发行13025亿元，创地方债单月发行量新高。加上国债、一般债发行，政府债券净融资规模快速增长，推动社会融资规模增长较快。

　　“5月信贷和社融增速依然保持较高水平，一方面，说明随着疫情趋于平稳，企业复工复产加快，实体经济恢复情况较好；另一方面，表明金融机构对实体经济支持服务力度加大，‘宽信用’状态正在形成，融资难等问题得到有效缓解。”董希淼说。

　　另外，5月广义货币（M2）同比增长11.1%，仍然保持高速增长；狭义货币（M1）同比增长6.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和3.4个百分点。董希淼说，这表明随着前期一系列“宽货币”政策落地实施，稳健的货币政策更加灵活适度，市场流动性更加合理充裕。

　　温彬表示，下阶段，随着复工复产、复商复市全面推进，企业信贷需求将不断增强，要继续强化逆周期调控，加快推进特别国债、地方政府专项债的发行及资金运用到位，落地实施直达实体经济的货币政策工具，更加精准高效地支持中小微企业等经济社会恢复发展中的薄弱环节。在流动性较为充裕的同时，要加大对资金流向的监控力度，确保不发生空转套利和脱实向虚，切实引导资金流向实体经济所需领域。

　　王青表示，虽然近期企业债券和票据融资有一些波动，但人民币信贷、政府债券融资的大幅多增将抵消这一影响，6月社融存量和M2增速还有进一步上升空间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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