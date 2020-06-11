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信托资产规模连降九个季度 投向房地产资金减少

2020年06月11日07:52  来源：经济参考报
 

　　中国信托业协会10日发布的数据显示，截至2020年一季度末，全国68家信托公司受托资产规模为21.33万亿元，较2019年四季度末的21.60万亿元下降1.28%，至此，我国信托业务规模连续九个季度呈下降态势。不过，环比幅度较2019年四季度末的-1.78%收窄0.5个百分点；同比增速为-5.38%，较2019年一季度末的-12.0%大幅收窄。

　　从资金来源看，截至2020年一季度末，单一资金信托规模为7.68万亿元，占比35.99%，较2019年四季度末降低1.11个百分点；集合资金信托规模为10.02万亿元，占比46.99%，较2019年四季度末提高1.07个百分点。

　　从信托资金投向来看，2020年一季度末，信托资金投向工商企业的信托资金总额为5.48万亿元，比2019年四季度末略微减少52.09亿元。由于信托资产整体压降，工商企业信托占比较2019年四季度末提升了0.38个百分点，达30.98%。投向基础产业领域的信托资金总额为2.88万亿元，占比为16.27%。

　　值得一提的是，2020年一季度末，投向房地产领域的信托资金总额为2.58万亿元，较2019年末下降1249.87亿元，较2019年一季度末下降2271.67亿元，幅度分别为-4.62%和-8.10%。从房地产信托占比来看，2020年一季度末，房地产信托占比为14.57%，较2019年末和去年同期分别下降0.5个和0.18个百分点。

　　数据显示，2020年一季度，信托业实现经营收入255.65亿元，较去年同期增长10.88%，增速较2019年末的2.93%显著提升了7.95个百分点。不过，从利润总额来看，2020年一季度，信托行业实现利润总额166.10亿元，同比下滑10.2%。随着风险资产规模的增加以及行业整体信托资产规模的压降，信托资产风险率也在持续提升。2020年一季度末，信托业资产风险率为3.02%，较2019年末提升0.35%；2020年一季度末，信托业风险项目个数为1626个，行业风险资产规模为6431.03亿元，环比增加660.56亿元，增幅11.45%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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