经合组织预测：今年世界经济萎缩6%或7.6%

经济合作与发展组织（经合组织）10日发布经济展望报告，就新冠肺炎疫情得到控制和第二波疫情在今年年底前暴发两种假设，提出不同经济前景预估。

报告说，疫情引发近百年来最严重的经济衰退，尽管目前各国逐步放宽防控措施，世界经济复苏之路仍充满不确定性。

报告预测，如果今年年底前出现第二波疫情并导致各地再次采取隔离限制措施，今年世界经济将萎缩7.6%，2021年将增长2.8%；如果第二波疫情得以避免，今年世界经济将萎缩6%。

经合组织表示，欧洲国家采取的隔离限制措施对经济影响尤为严重，在今年出现第二波疫情的情形下，欧元区经济预计下跌11.5%；在未出现第二波疫情的情形下，欧元区经济跌幅预计超过9%。

此外，如出现第二波疫情，今年美国和日本经济降幅预计分别为8.5%和7.3%；如未出现第二波疫情，美国和日本经济将分别下滑7.3%和6%。报告还认为，中国和印度的经济受疫情影响相对较小。

经合组织秘书长安赫尔·古里亚表示，在目前情况下，各国政府应谨慎采取紧急措施，促进各国经济实现弹性、包容和可持续复苏。

(责编：李都也(实习生)、李栋)