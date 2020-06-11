中华老字号百花蜂蜜1批次产品检出禁用兽药

新京报讯（记者 欧阳晓娟）市场监管总局近日公布的新一批抽检不合格产品中， 1批次“百花”牌枣花蜂蜜检出禁用的诺氟沙星。摄入含诺氟沙星的食品，可能引起肠胃不良反应，甚至还可能对肝、肾等脏器造成损害。
此次抽检中，标称北京百花蜂业科技发展股份公司委托北京百花蜂蜜有限公司生产的“百花”牌枣花蜂蜜（415g/瓶，2019/9/23），诺氟沙星检出值为2.4μg/kg，而食品安全国家标准规定不得检出。
国家市场监管总局表示，诺氟沙星是一种广谱类杀菌剂。根据相关规定，在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星4种兽药（在蜂蜜中不得检出）。蜂蜜中检出诺氟沙星的原因，可能是诺氟沙星作为蜂药被用于蜜蜂养殖。摄入含诺氟沙星的食品，可能引起肠胃的不良反应，甚至还可能对肝、肾等脏器造成损害。
公开资料显示，百花蜂业为蜂产品行业首家“中华老字号”企业，其历史可追溯到1833年前（清道光年间）创办的永丰蜜店，目前第一大股东为北京供销社投资管理中心。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】