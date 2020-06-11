中华老字号百花蜂蜜1批次产品检出禁用兽药

新京报讯（记者 欧阳晓娟）市场监管总局近日公布的新一批抽检不合格产品中， 1批次“百花”牌枣花蜂蜜检出禁用的诺氟沙星。摄入含诺氟沙星的食品，可能引起肠胃不良反应，甚至还可能对肝、肾等脏器造成损害。

此次抽检中，标称北京百花蜂业科技发展股份公司委托北京百花蜂蜜有限公司生产的“百花”牌枣花蜂蜜（415g/瓶，2019/9/23），诺氟沙星检出值为2.4μg/kg，而食品安全国家标准规定不得检出。

国家市场监管总局表示，诺氟沙星是一种广谱类杀菌剂。根据相关规定，在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星4种兽药（在蜂蜜中不得检出）。蜂蜜中检出诺氟沙星的原因，可能是诺氟沙星作为蜂药被用于蜜蜂养殖。摄入含诺氟沙星的食品，可能引起肠胃的不良反应，甚至还可能对肝、肾等脏器造成损害。

公开资料显示，百花蜂业为蜂产品行业首家“中华老字号”企业，其历史可追溯到1833年前（清道光年间）创办的永丰蜜店，目前第一大股东为北京供销社投资管理中心。

(责编：李都也(实习生)、李栋)