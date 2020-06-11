5月国内5G手机出货量1564.3万部

广州日报讯 （全媒体记者文静）进入5月份，5G手机依然展现出在手机市场“新人”的活力。据信通院6月10日公布的数据显示，今年5月份，国内手机市场总体出货量3375.9万部，同比降11.8%。其中，国内市场5G手机出货量达到1564.3万部，占同期手机出货量的46.3%。上市新机型达到16款，比4月份的22款减少了6款。

数据显示，今年1~5月，国内手机市场总体出货量累计1.24亿部，同比下降18.0%。

业内指出，5G手机是今年上半年整个手机市场唯一亮点。从总体数据看，手机消费未能维持4月的增速。

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