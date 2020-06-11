银行理财收益率连升4周 专家称年中难见明显“翘头”

本报记者 彭 妍

理财产品收益“翘头”历来是理财市场年中季末时的“固定戏份”。据第三方机构发布的最新监测数据显示，今年5月份以来，银行理财平均收益率已连续4周小幅上涨。这是否意味着，理财产品收益年中“翘头”的现象今年还会如约而至呢？

融360大数据研究院分析师刘银平认为，银行理财收益率有希望继续回升，但上升空间不大。

“目前还没有感受到年中理财产品收益翘头的现象。”一家总部设在南方的某股份制银行理财经理对《证券日报》记者表示，“抵御利率下行风险，一方面是配置中长期理财产品,以锁定长期收益；另一方面，可以配置偏债混合类投资方向的产品”。

融360大数据研究院监测数据显示，6月1日-6月7日期间，银行理财产品发行量为1643只，环比增长10.42%。其中，人民币非结构性理财产品平均收益率为3.81%，环比上涨2BP。银行理财产品收益率尽管涨幅不大，但已连续四周小幅走高。

“近期工业生产继续回暖，市场利率也有所回升，自4月中下旬以来，上海银行同业拆借利率shibor，2周至1年期利率持续上升。”刘银平表示。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受《证券日报》记者采访时表示，近期银行理财收益率小幅上升，主要有两方面原因。首先，一般年中理财产品收益率都会小幅上行；其次，由于年中银行考核压力加大，揽储压力加大，在一定程度上推升了理财产品收益率。

《证券日报》记者走访多家银行发现，目前理财产品收益率基本在3%左右，与之前相比会略高0.1%，收益在4%以上的均是净值型理财产品。

“去年年中时，银行推出收益相对较高的年中专属理财产品。但今年以来，在持续降息、降准以及资金面流动性宽松的背景下，年中银行不会再有活动，理财产品的预期收益率仍将维持在3%左右，收益率在4%以上的都是净值型理财产品。”一家国有大行网点的理财经理称。

东方金诚金融业务部助理总经理李茜在接受《证券日报》记者采访时表示，从资产端来看，随着银行净值化转型的持续推进，新发理财产品将以配置固收类产品为主，较难配置高收益的非标资产。同时，考虑到银行存在一定揽储压力，短期内理财收益率下行速度或将放慢，大概率维持现有水平或呈小幅下行。长期来看，未来随着利率市场化和净值化转型的推进，银行理财收益率仍将进一步下降。

银行理财收益率处于下降趋势，随之而来的是理财转型的加速。银行新发净值型产品数量逐渐增多，银行理财向净值化转型的进程在明显加快。

据普益标准统计数据显示，截至2020年一季度末，银行非保本理财产品余额约为24.4万亿元，净值型产品存续余额约12.54万亿元，净值型产品余额占比已由新规前的15%大幅提高到目前的51.40%。

在各类理财产品中，新发固收类净值型产品占据主导，占比超过九成。随着理财子公司新品的发售，混合类甚至权益类产品开始崭露头角。《证券日报》记者调查后发现，在银行理财产品收益整体下行的背景下，通过适量配置权益类资产增厚产品收益成为部分银行特别是理财子公司提供给投资人的新选择。

(责编：李都也(实习生)、李栋)