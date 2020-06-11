中国核电：推动产业安全高效发展 筑牢公司发展的护城河

从运核电机组12台、装机容量977.3万千瓦，增长到21台、装机容量1911.2万千瓦，中国核电控股用了5年时间。5年里，公司历史累计发电量超过10000亿度，相较2015年累计发电量增长了近1倍；公司资产总额从2015年的2600亿元，增长到了3476亿元；控股新能源机组由0增长到装机超过100万千瓦……

在中国核电上市5周年之际，中国核电董事长、党委书记刘敬，中国核电总经理、党委副书记马明泽共同发表《致投资者的公开信》。

5年来，中国核电始终将“安全第一，质量第一”的方针落实到核电设计、选址、建设、运行的各个阶段，体现在工作的每一个细节。运行机组从2015年累计安全运行110堆年，增长到了累计安全运行超过171堆年，各项安全指标位居世界前列，2019年一共有9台机组WANO综合指数满分。

中国核电自2015年上市以来，坚持每年向股东分红，分红比例由37%逐年提升至41%，累计分红金额已超76亿元，为股东提供了长期稳定的利润回报。2019年，中国核电成功发行78亿元的可转债融资项目，为新项目建设和企业发展持续提供资金助力。公司成为首家完成股权激励股票期权授予的电力央企上市公司，企业的发展与公司骨干员工融为更紧密的共同体。

5年时间，中国核电一共派出11名扶贫干部，分赴辽宁、江苏、浙江、福建、海南等5个省10个村驻村帮扶；投入产业扶贫项目56个，投入扶贫资金685万元，争取政府配套资金超过600万元，产业扶贫投入资金452万元，在西藏青海新疆投入产业项目开发资金超过2.3亿元；在四个国家级定点扶贫县、西藏及其他地区采购扶贫消费产品766万元；签订的宁夏同心扶贫工作服三年协议金额近5800万元。

《公开信》中指出，作为公司新任的董事长、总经理，深知投资者的信任和嘱托，深感责任的重大，我们不会忘记半个月前2019年年度股东大会上中小投资者代表和公司董事对于公司股价下行的担忧，我们一定不会辜负各位投资者带给我们满满的信任、鼓励、鞭策，一定会让公司的价值实现持续增长。无论资本市场随国内外宏观环境、外部因素如何起起落落、如何变动不居，我们将始终坚守公司章程中明确的经营宗旨：安全第一，质量第一，回报股东，服务社会，促进员工发展。我们将坚持打造高质量的核电上市公司，引领中国核电开启迈向世界一流的新征程。

公司将积极适应我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的转变，主动适应电力市场市场化改革的步伐，加大降本增效的改革创新力度，实行售电市场的保量稳价、技术服务市场的品牌溢价、新项目/资本市场的体量扩大。公司将进一步优化运行、提高设备可靠性水平、降低库存、加强集中采购，释放规模效应和学习效应所蕴藏的存量效益；继续提高董事会决策的科学化水平，在信息披露方面坚守上交所信息披露A级评价的高标准，加强和战略投资者、中小投资者的沟通，积极回应投资者的关切。

公司将进一步优化产业组合，以核能业务为基石，推动新能源、新业态业务的组合发展。公司将加强与高校、研究院等创新机构合作，捕捉科技前沿的能源技术，积极开辟新投资布局，强化技术研发和成本控制，推动新型核能应用的产业化发展形成市场规模，加大战略投资力度，向产业的上下游延伸，为客户提供系统性的解决方案，加大混合所有制等现代管理机制落地力度，优化投资管理和经营管理模式，积极孵化新平台，充分授权，注入改革、创新的市场活力。

《公开信》中指出，我们将敬畏责任，积极回报股东，主动履行社会责任，为员工创造前途，成为一家值得信赖和敬重的富有文化品质的核电企业。公司也将继续遵照监管要求和章程约定，坚持现金分红，适时优化分红政策，确保让长期持有公司股票的股东共享公司发展的红利，力争为股东创造更有市场竞争力的长期持有的投资回报。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)