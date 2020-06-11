西贝强收茶水费被要求整改 回应称“未强制收取 可提供无障碍退换”

中国网财经6月11日讯(记者陈琼 见习记者贾玉静)6月8日，针对消费者反映深圳西贝莜面村涉嫌强制收取茶水费的情况，深圳市市场监管局发布通报称，经检查，西贝莜面村深圳华强北九方店菜单酒水栏中有明码标价为“茶位5元/位”的项目，执法人员要求该公司全面自查整改，依据《中华人民共和国价格法》等相关规定，做好商品与服务的明码标价工作、不得强制收取茶位费，加强教育培训并提升服务质量。

据悉，该事件起源于一位网友在社交媒体平台发布的一条微博。5月28日，该位消费者在西贝莜面村深圳华强北九方店用餐后发文称“可能生意做大了，店大欺客。深圳这家店只要进来吃饭每人强制5元的茶水费。喝不喝都收费。服务员说贾总规定的。贾老板现在穷成这样了吗？”

随后，被点名的西贝莜面村官微在其评论区致歉，并请该用户私信提供联系方式，门店将退还茶位费。

据该网友贴出的账单显示，其一行5人共被收取25元茶位费，目前，该笔茶水(位)费的投诉已在退款处理中。

对此，中国网财经记者致电西贝莜面村涉事门店，相关负责人表示，并未强制收取茶位费，顾客不需要可以退掉。“我们本着自愿原则，顾客需要茶水服务便收取茶位费，不需要则不收。”

据悉，茶位费为广东一带特有的餐饮文化，广东诸多茶楼食肆也一直有收取茶位费的传统，即在店里消费，不管喝不喝茶，每人都要交一定金额的钱，谓之茶位费，也有些店称之为餐具费。

事实上，西贝莜面村在茶位费的收取上颇具地域特色，中国网财经记者梳理发现，除广州、深圳等个别地区，西贝在全国大部分城市都提供免费茶水，并未单独收费。因此，西贝此举也被指“入乡随俗”，而目的则在于创收。对此，上述负责人回应称，深圳地区所有餐厅均收取茶位费。

值得注意的是，此次并非西贝首次因价格问题致歉。

两个月前，西贝曾因疫情期间调高菜价引发舆论关注，彼时，公司董事长贾国龙曾称“如果疫情不能有效控制，西贝贷款发工资也只能撑仨月”。

在此背景下，西贝莜面村自2月1日起上调上海及周边8个城市菜价，涨价引发热议后，西贝于4月11日发布致歉声明并承诺回调菜价。

谈及如何整改的问题，西贝莜面村方面表示，餐厅将根据客人需求进行无障碍退换，“顾客如不需要茶水服务或对茶水质量不满意，茶位费均可予以退还”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)