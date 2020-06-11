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37批次旅行用品不合格 美邦、七匹狼等被点名

2020年06月11日08:57  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端6月10日电 江苏省市场监管局日前发布1季度旅行用品质量抽查结果，共抽检背提包、旅行箱包、旅游鞋等3种旅行用品190批次，37批次不合格，美特斯邦威、七匹狼、花花公子等被点名。

 

 

 

 

　　来源：江苏省市场监管局

　　背提包方面，抽查共发现17批次产品不合格，其中14批次产品振荡冲击性能不合格，缝制质量较差，在使用过程中容易出现提把同包体断裂，部件开线、脱落、断裂现象；2批次产品缝合强度不合格，缝口易开线撕裂；2个批次产品背带耐折性能不合格，表面涂层易开裂；1个批次产品甲醛项目不合格，1批次产品可分解芳香胺染料不合格。

　　旅行箱包方面，抽查共发现20批次产品不合格，其中20批次产品振荡冲击性能不合格，使用中易出现提把或拉杆断裂、脱落等现象，影响正常使用。2批次产品耐冲击性能(跌落性能)不合格，在跌落时易产生箱体变形、配件脱落等问题。1批次产品滚筒冲击性能不合格，箱面在受到冲击易出现开裂破损现象。

　　此外，抽查旅游鞋50批次产品，合格50批次，合格率100%。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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