杠杆效应凸显 消费券“兑”出经济新活力

最近你抢消费券了吗？6月6日开始，北京市全面启动发放电子消费券，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展。

据记者了解，发放当天，首批300万张北京消费券在京东APP发放。消费券发放一分钟内，京东就产生了大量线上核销订单，第一个用智能消费券购买的商品是华为P40 5G手机，根据消费券使用规则，消费者在叠加平台优惠的基础上还可以再节省400元。

最新数据显示，消费券对北京全市消费的拉动趋势明显，大量消费者使用消费券购买了手机等智能设备，核销的消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费。

消费需求释放 杠杆效应凸显

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微在接受人民网记者采访时表示，消费券是一个有效的地促进消费的政策措施，最主要的作用就是在短期内激发消费、促进消费，对消费的刺激作用或者杠杆作用在短期会比较明显。

王微说，随着北京进入疫情防控的常态化，市民消费也需要有适当的时机和平台来进行释放。发放消费券是北京市政府关怀老百姓，创造更好的人文和消费的空间的一个很好的措施。

数据显示，线上销售排行靠前的是手机、平板、电脑等，但智能手表、洗碗机、吸尘器、扫地机器人、户外运动手表等品类也有明显提升；6日餐饮业在线下核销占比39%，购物占61%，其中女性使用了52%的线下餐饮购物券；整体上北京市海淀区、朝阳区、丰台区的消费者展现出很强消费力，而大兴区则体现最多的线下烟火气。

据介绍，北京市发放的消费券共3种，包括面向在京消费者发放的专项消费券、智能产品消费券和面向城乡低保、特困和低收入家庭等困难群体，社区工作者、一线医务人员等群体发放的特定消费券。

记者了解，专项消费券还将于6月13日、6月20日、6月27日继续在京东发放，智能产品消费券也将于6月18日在京东发放。7月至10月还将视北京消费季活动节点分批次发放，多批次的消费券总额达122亿元。

线上线下联动 助推经济平稳运行

消费券的发放进一步推动了线下消费的活力。政府搭台，企业唱戏，除京东外，阿里巴巴、微信支付、苏宁易购等互联网平台也凭借其自身的业务优势，纷纷入局。

北京市朝阳区政府联合阿里巴巴推出多项活动，期间将面向社会投放1亿元消费券。据了解，首期5000万电子消费券6月6日10点已于支付宝开抢，每个券包30元，由3张消费满40减10元消费券组成，包括小店在内的朝阳区域所有商业企业可用。

而微信支付则联动北京线上线下上千个品牌和上万家门店，发放总价值20亿元的城市消费券。其中，既有北京当地品牌，如便利蜂、西贝莜面村，也有阿迪达斯等知名品牌商家，涵盖餐饮、零售、时尚、交通住宿、美妆个护、生活服务等行业。

消费季启动当天，苏宁则推出100万张6666元消费券，贯穿苏宁易购、苏宁PP体育、苏宁家乐福、苏宁小店、苏宁百货、苏宁红孩子六大业态，覆盖从家电到百货、快消、母婴、空调清洗、家政服务、体育运动产品、观赛会员服务等几乎所有生活需求。

从京东大数据显示的年龄结构看，年轻消费者的餐饮购物券、智能消费券使用率分别达到59%和70%，年轻人群体是消费券的核销主力，尤其年轻男性在线上智能消费占比接近70%。而“拖家带口”的中年人出于溜娃、家庭聚餐等需求，各项消费中比例最高的是线下餐饮；另外值得指出的老年人在线上智能消费的占比高于均值18.7%。

“北京市场一直是先进消费趋势和创新零售模式的代表，北京消费者对于高品质商品、服务的青睐和对智能化、个性化的消费的追求引领着消费市场的发展。北京市消费季的丰富活动恰逢其时，与年中大促的大量优惠、服务相叠加，不仅让消费者充分体验创新消费方式，释放消费热情，助推首都经济发展，更会帮助大量北京线上线下的零售企业完成数字化升级。”京东集团副总裁、京东零售集团大商超全渠道事业群总裁冯轶介绍说。

据了解，从其他国家和地区的经验来看，消费券对消费的额外拉动作用在10%～40%之间。由此可见，疫情冲击之下，考虑将消费券作为我国消费拉动政策的选项之一，有助于形成消费回补，能够在总量上实现消费回升。

北京大学经济学院教授、北京大学数字中国研究院副院长曹和平在接受人民网记者采访时表示，消费券是疫情过程中产生的一种刺激经济、撬动经济发展的杠杆性政策手段。

“之前的汽车下乡、家电下乡是将补贴给予生产端，生产企业将产品低价卖给消费者，出清存货，投入生产，从而形成新一轮的经济增长，但疫情特殊时期，补贴消费者比补贴生产者效果来得更快，消费者用消费券消费，可以直接帮助实体与零售市场购销两旺，增加企业家和银行家信心，从而快速启动经济。” 曹和平说。

合理设计 保障“券”尽其用

从总体上看，我国消费券无论是发放数额、还是给经济带来的提振效应，都处于起步阶段。

面对这种形势，京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光表示，要对政策的实施方向、范围与细节进行合理设计，对其实际效果、可能造成的财政压力等副作用进行谨慎评估。

他指出，“消费券”政策发挥作用的关键在于其能够真正被用于消费，而非其他用途。另外，“消费券”政策应配合加快推动复工复产，否则实际效果必然受限。当前供给侧的冲击恐怕更大，且仍将持续一段时间，这意味着单纯依靠“消费券”政策是不够的，提振需求之外，供给侧也应当跟上。如不顾供给侧的情况而发放“消费券”，理论上存在产生需求拉动型通胀的风险。再有，“消费券”的发放规模应考虑财政的承受能力，避免过度透支。

沈建光还建议，科学安排“消费券”的发放金额和资金来源，合理设定“消费券”的使用期限和发放时间，将“消费券”的使用期限向二季度末之前的这一段时期倾斜。

另外，“消费券”的种类设计和发放范围应兼顾稳增长和保民生两个方面，既要考虑照顾餐饮、文娱、旅游等受冲击较大的行业，以稳定服务业增长；也要使“消费券”政策能够发挥一定民生保障作用，重点向困难人群（尤其是疫情）的生活保障需求倾斜。

(责编：毕磊、夏晓伦)