全国重要生态系统保护和修复重大工程规划发布 明确时间表

国家发展改革委农经司司长吴晓介绍《规划》主要内容。

人民网北京6月11日电（许维娜）国家发展改革委今日10时召开专题新闻发布会。会上，国家发展改革委农经司司长吴晓介绍《全国重要生态系统保护和修复重大工程规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）有关情况，并回答记者提问。

吴晓表示，《规划》是党的十九大后生态保护和修复领域第一个综合性规划。这个《规划》除前言外，共5章25节，部署了9项重大工程、47项具体任务。《规划》在系统梳理党的十八大以来我国生态保护和修复工作取得的成效、存在的主要问题的基础上，分析了新时代生态保护和修复工作面临的形势，围绕全面提升国家生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用的总目标，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，提出了“坚持保护优先、自然恢复为主，坚持统筹兼顾、突出重点难点，坚持科学治理、推进综合施策，坚持改革创新、完善建管机制”等基本原则，明确了到2035年全国生态保护和修复的主要目标，并细化了2020年底前、2021—2025年、2026—2035年等3个时间节点的重点任务。

吴晓指出，《规划》贯彻落实主体功能区战略，以国家生态安全战略格局为基础，以国家重点生态功能区、生态保护红线、国家级自然保护地等为重点，突出对国家重大战略的生态支撑，统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性，对全国重要生态系统保护和修复重大工程作了系统规划，将重大工程重点布局在青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等“三区四带”，根据各区域的自然生态状况、主要生态问题，研究提出了主攻方向。

吴晓进一步指出，《规划》以上述工程布局为基础，统筹山水林田湖草各生态要素，结合各类工程的建设特点，提出了9项重大工程，包括青藏高原生态屏障区等7大区域生态保护和修复工程，以及自然保护地及野生动植物保护、生态保护和修复支撑体系等2项单项工程，明确了各项重大工程的建设思路、主要任务和重点指标，并在专栏中列出了47项具体任务。为确保《规划》落实到位，围绕加强党的领导、加快法律法规制度建设、加大政策支持力度、营造良好社会氛围等4个方面提出相关保障措施，细化了国土空间用途管制、重大工程投入机制、发挥生态资源多重效益等方面的支持政策，以及工程组织、评估考核、宣传引导等方面的有关要求。

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