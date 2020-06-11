两部门：实施重要生态系统保护和修复重大工程 优化国家生态安全屏障体系

人民网北京6月11日电（许维娜）据国家发改委网站消息，近日，国家发展改革委、自然资源部印发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。
《规划》明确了到2035年全国生态保护和修复工作的总体要求和主要目标，提出了各项重大工程的重点任务和政策措施，形成了推进全国重要生态系统保护和修复重大工程的基本框架。
《规划》指出，要贯彻落实主体功能区战略，以国家生态安全战略格局为基础，以国家重点生态功能区、生态保护红线、国家级自然保护地等为重点，突出对国家重大战略的生态支撑，统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性，提出了以青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等“三区四带”为核心的全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局。
根据《规划》，各区域的自然生态状况、主要生态问题，统筹山水林田湖草各生态要素，研究提出了主攻方向，部署了青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程等九大工程，以及各项重大工程的建设思路、具体任务及重点指标。
国家发展改革委表示，围绕推动《规划》落实到位，明确加强党的领导、加快法规制度建设、加大政策支持力度、营造良好社会氛围等4个方面的保障措施，细化了国土空间用途管制、重大工程投入机制、发挥生态资源多重效益等方面的支持政策，是指导各地推动实施各项生态保护和修复重大工程的重要依据。下一步将会同有关部门按照《规划》明确的重大工程体系和政策体系，坚持“一张蓝图绘到底”，加快构建系统完整的重大工程规划体系，优化一体化的综合治理体系，创新可持续的生态工程建设管理体系，积极推动《规划》任务举措落实落地，确保各项重大工程实施起好步、开好局。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】