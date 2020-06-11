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两部门：实施重要生态系统保护和修复重大工程 优化国家生态安全屏障体系

2020年06月11日10:14  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月11日电（许维娜）据国家发改委网站消息，近日，国家发展改革委、自然资源部印发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》明确了到2035年全国生态保护和修复工作的总体要求和主要目标，提出了各项重大工程的重点任务和政策措施，形成了推进全国重要生态系统保护和修复重大工程的基本框架。

《规划》指出，要贯彻落实主体功能区战略，以国家生态安全战略格局为基础，以国家重点生态功能区、生态保护红线、国家级自然保护地等为重点，突出对国家重大战略的生态支撑，统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性，提出了以青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带、海岸带等“三区四带”为核心的全国重要生态系统保护和修复重大工程总体布局。

根据《规划》，各区域的自然生态状况、主要生态问题，统筹山水林田湖草各生态要素，研究提出了主攻方向，部署了青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程等九大工程，以及各项重大工程的建设思路、具体任务及重点指标。

国家发展改革委表示，围绕推动《规划》落实到位，明确加强党的领导、加快法规制度建设、加大政策支持力度、营造良好社会氛围等4个方面的保障措施，细化了国土空间用途管制、重大工程投入机制、发挥生态资源多重效益等方面的支持政策，是指导各地推动实施各项生态保护和修复重大工程的重要依据。下一步将会同有关部门按照《规划》明确的重大工程体系和政策体系，坚持“一张蓝图绘到底”，加快构建系统完整的重大工程规划体系，优化一体化的综合治理体系，创新可持续的生态工程建设管理体系，积极推动《规划》任务举措落实落地，确保各项重大工程实施起好步、开好局。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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