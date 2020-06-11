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财政部：厉行节约 今年“三公”经费预算压缩55.11%

2020年06月11日10:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月11日电 （任妍）今日，财政部发布关于2020年部门预算情况说明。财政部表示，2020 年，将严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。预算方面，2020 年收支总预算为1112393.44 万元。

财政部介绍，财政部 2020 年收入预算 1112393.44 万元，其中：上年结转206525.08万元，占18.57% ；一般公共预算拨款收入740198.73 万元，占66.54%；事业收入114988.12万元，占10.34%；事业单位经营收入2040.71 万元，占0.18%；其他收入21385.74 万元，占1.92%；使用非财政拨款结余 27255.06万元，占2.45%。

预算显示，财政部 2020 年财政拨款收支总预算 858016.06万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 740198.73 万元、上年结转 117817.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 148185.15 万元、外交支出 652206.45 万元、教育支出 18079.91 万元、科学技术支出9077.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 2144.26 万元、社会保障和就业支出 18964.83 万元、卫生健康支出 1895.89 万元、住房保障支出 7461.69 万元。

据介绍，财政部 2020 年一般公共预算当年拨款 740198.73 万元,比2019 年执行数减少761867.59 万元，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理、教育培 训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中；二是外交支出中的国际组织股金 及基金支出减少。

此外，财政部 2020 年“三公”经费预算数为 2446.61 万元，其中：因公出国（境）费1361.46万元，公务用车购置及运行费 972.07万元，公务接待费113.08万元。2020 年“三公”经费预算比2019 年减少3003.87万元，压缩55.11%。对此，财政部解释，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(责编：任妍、孙阳)
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