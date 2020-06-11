原标题：快手签约江苏广电“快up”融媒计划升级

6月10日，快手科技与江苏广播电视总台签署协议，双方将在媒体MCN建设、大小屏融合创新、助力区域产业发展等方面全方位战略合作。会上，快手正式推出“快up”融媒计划2.0版，未来一年将引入至少100个媒体MCN，通过更优惠的扶持政策，全新的联合招商机制，现媒体号内容运营的精细化和体系化，全面提升快手媒体合作的水平。

活动现场

签约现场

快手科技高级副总裁余海波

快手科技高级副总裁余海波表示，此次合作是强强联合，意义重大。江苏广电各频道频率、栏目节目、县级融媒体中心及主持人、编导、记者将集体入驻快手，并在美食、母婴、健康、娱乐等领域孵化新媒体项目，深耕垂直内容。快手会为这些帐号提供上亿的流量扶持、专项运营培训以及商业化优惠政策。双方也将联合探索电视节目台网融合的新模式，实现大小屏互动，同时为主持人量身定制运营方案，以微剧、微综艺、品牌合作等新形式,推动主持人向达人转型。

江苏省广播电视台党委书记、台长，江苏省广播电视集团董事长卜宇

江苏省广播电视台党委书记、台长，江苏省广播电视集团董事长卜宇表示，江苏广电总台大力实施“双头部”传播战略，打造“荔枝”、“我苏”两网两端新媒体矩阵，推出网络直播品牌“荔直播”，成立荔星传媒，积极拓展MCN项目。活动现场，江苏广电总台宣布启动跨区域、跨平台的运河沿线融媒体项目，这也是江苏广电总台和快手战略合作的第一个项目。

同时，江苏广电总台还宣布成立“荔枝新闻”北京工作部，即荔枝工作一部，覆盖北京以及东北及其周边地区。接下来还将在各地成立四个工作分部。这是“荔枝新闻”全国布局的重大举措。

战略签约达成现场

移动互联网时代，媒体如何借力短视频和直播实现转型升级成为传媒行业新的课题。2019年7月，快手推出“媒体号快up计划”，以内容支持、流量扶持、商业化赋能等方式，服务主流媒体融合发展，提升传播影响力。到目前为止，已经有数千个各级各类媒体入驻快手，通过直播、广告、电商、知识付费等业务，打通媒体号多元变现方式。去年以来，快手已与江西、黑龙江、贵州等省级广电达成合作，全面服务主流媒体的融合发展。

作为国民级短视频平台，快手日活用户已突破3亿，累计库存视频总数200多亿条。媒体号已成为快手开放、多元、丰富内容生态的重要部分。数据显示，每天有1.3亿用户观看快手媒体号内容，其中重度用户8000万人，日均消费媒体号短视频5条或1分钟以上，日均观看总时超过1000万小时。（郑梓）

(责编：夏晓伦、毕磊)