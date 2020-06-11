大兴机场开通首条货运航线 提升京津冀航空货运能力

人民网北京6月11日电 （记者乔雪峰） 6月11日上午9点30分左右，一架满载货物的顺丰航空B757-200型全货机在大兴机场平稳降落，标志着大兴机场投运以来首条货运航线正式通航，顺丰航空也成为首家飞入大兴机场的国内货运航空公司。

“当前，疫情防控进入常态化阶段，大兴机场的客运货运同时发力积极推动复工复产，全力为经济社会高质量发展提供有力支撑。”首都机场集团公司货运发展办公室正职级副总经理张战涛接受记者采访时表示，大兴机场航空货运保障资源充裕，现有24个货机位，包含20个E类机位，4个F类机位，货运区可建设施规模约80万平米，现已建成并投运约33.5万平米，有3个国际货站、3个国内货站，年处理能力200万吨。

张战涛表示，2020年7月即将启动总面积7.2万平米的二期国际专业库的建设，邮政、顺丰和京东等三家国内邮快件转运分拨中心也将在年底陆续开始建设。此外，大兴机场位于京冀核心腹地，“五纵两横”的地面交通网络有利于多式联运的发展，节省了成本、提升了效率。

此次由顺丰执飞的“杭州-北京（大兴）”航班既是降落大兴机场的首架货运航班，也是一架充满鲜味的“杨梅包机”。顺丰航空有限公司董事长刘良浩接受记者采访时表示，在6-7月的“水果航季”内，顺丰航空将开通每日两班大兴航线执飞“杨梅包机”任务，产自浙江的新鲜杨梅将通过大兴机场便捷的航空货运服务，联动顺丰地面干线运输网络，配送到京津冀地区市民的餐桌上。

“近年来，顺丰航空陆续开通了北京至深圳、广州等多条货运航线。”刘良浩表示，此次顺丰航空入驻大兴机场开通至杭州的航线，将进一步完善顺丰航空国内航空货运服务网络，在为华东、华北地区航空快件运输提速增效的同时，也将为经济和民生的恢复提供有力保障。

货运物流网络是为社会经济发展输送养分与能量的“动脉”，货运枢纽则是保障“动脉”健康、提升“动脉”机能的、具有“心脏”功能的动力源。

据张战涛介绍，首都机场集团公司致力于将大兴机场打造为东北亚航空货运枢纽，并以大兴机场为契机，推动航空货运枢纽建设，促进北京市“一市两场”、京津冀“三地四场”协调发展。“大兴机场货运航线的开通将有利激活大兴机场货运保障能力，提升京津冀地区乃至我国北部地区的国际航空货运能力。”

同时，大兴机场也将以打造客货并举的国际航空枢纽建设运营新标杆为目标，充分发挥临空经济引擎的作用。与临空经济区定位的生命健康、智慧物流、跨境电商等产业发展结构紧密结合，依托专业快件处理中心、跨境电商中心、冷链中心等专业化、自动化货运区设施设备，提高货运作业效率及服务品质，大力吸引国内外大型货运物流企业，围绕快件及邮件转运业务、冷链运输等业务，搭建具有核心特色的货运枢纽网络，充分发挥空港优势和区域协同优势，与大兴机场临空经济区发展形成良性互动。

“随着大兴机场客货量的逐步攀升，定位为大型国际航空枢纽，国家发展一个新的动力源，支撑雄安新区建设的京津冀区域综合交通枢纽的大兴机场，对地区经济、民生就业等方面强大的拉动力将逐步凸显。”张战涛指出，下一步，大兴机场将进一步开通更多的货运航线，充分发挥自由贸易试验区和综合保税区政策优势，为打造世界级的临空经济区提供有力支撑。

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