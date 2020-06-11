网易二次香港上市，有道网课老师站上敲钟台

中新网6月11日电 6月11日，网易在香港交易所挂牌上市，发行价每股123港元，丁磊迎来了又一次敲钟仪式。和丁磊一起站在敲钟台上的，还有网易旗下包括云音乐、有道各个业务的8位员工和用户。其中一位网课数学老师代表有道站到了敲钟台上，见证网易香港二次上市。

丁磊携8位员工和用户敲钟现场，有道精品课老师郭化楠为右侧第三位

无热爱不教育 从程序员到一名网课老师

这位网课老师名叫郭化楠，是有道精品课高中的一名数学主讲老师。本科在北大学数学，硕士转去读了计算机。毕业之后，郭化楠很轻易地获得了一份程序员的工作。谈起这段日子，郭化楠有些失落，“我体会不到做产品的开心点和价值感。”

没有热爱是干不好事情的，郭化楠意识到，这样的自己很快会被行业淘汰。“当同事们都在捧着砖头一般厚重的编程书钻研的时候，我开始怀念数学。“讲到数学，郭化楠的眼里闪着光，“我想把自己对数学的理解传播出去，很多学生提到数学都很头疼，我觉得很大原因是老师没有给予合适的引导，而我可以做得更好。”

加入有道 想去一家认真做产品的公司

6月9日，郭化楠一大早接到网易通知，让他代表有道团队去敲上市钟，他感到非常不可思议，同时也觉得很“庆幸”。

刚开始接触互联网教育时，郭化楠特别担心自己进入“传销组织”，靠噱头骗家长学费。愚人节这天，郭化楠入职网易有道，拥有10多年教学经验的郭化楠很快便打消顾虑，迅速融入了团队。

“老师、同事之间讨论的话题不是薪水，大家在讨论的永远都是教学，一直都是在琢磨怎么帮助学生提高成绩。”郭化楠认为他找到了一家认真做教育的公司。

郭化楠直言，公司扁平，沟通直接，是吸引他的团队特点。入职前，他与有道精品课负责人罗媛聊教学，觉得尽管对方是互联网人，但对教育的理解非常深刻。

丁磊在网易香港交易所上市庆典上强调，“一个企业生在什么位置，还是应当有些情怀和担当的，所以我希望我们所有的员工可以抬头看月亮，低头做事情。继续用热爱和创新，创造出下一个20年值得大家被大家记住也值得自己骄傲的好内容、好服务、好产品。”

可以说，网易的文化地被有道完好地继承了过来，并且一直滋养着有道在教育这个赛道不断的成长。

坚持“名师互动大班”有道在线教育差异化突围

5月20号，周枫在个人公众号上发文称，在线教育的下一站是名师互动大班课。他认为“所谓“好的学习”，是在经验丰富、策略灵活的“名师教学”基础上，辅以丰富的、有感发力的情境创设，引导学生的自主探索，从而实现知识的底层建构和迁移，缩短掌握该知识所需要的时间。”

“名师教学”这也许是有道精品课近年最看重的一件事。从2016年开始，推出“同道计划”与顶尖名师团队进行合作。2017年，有道宣布有23位精品名师年薪过百万。2018年，有道提出“All in K12”战略后，有道精品课设计了一套专门的运营体系，用以打造“明星IP”。今年4月，有道精品课高调官宣“冠军名师”郎平做代言人，凸显“名师化”这一品牌策略。

有道CEO周枫此前在接受媒体采访时表示，网易有道已经从移动互联网阶段迈入了智能学习阶段。有道致力于充分发挥技术DNA的优势，把自己的专有技术与产品、服务、名师进行深度融合，为名师插上翅膀。

(责编：栗翘楚、孙阳)