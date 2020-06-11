报告显示：七成毕业生接受合租 北上深房租收入比超40%

人民网北京6月11日电（许维娜）贝壳研究院近日发布《2020年毕业季租赁洞察报告》（以下简称《报告》）显示，约48%的毕业青年受访者表示，毕业时第一次租房选择合租。从合租的意愿来看，68.76%的受访者表示可以接受，且年龄段越低可接受占比越高。在合租室友的选择方面，选择跟同学或朋友合租的比例明显高于其他情况，达七成以上。

《报告》显示，大多数一线城市和新一线城市，整租的套均租金要比合租的单间租金高出近一半左右。以可以选择城市75%的小区房屋为租金标准，按照租金不超过收入的30%计算方法，在北京实现整租自由，毕业青年的月收入要达到2.1万以上。

《报告》提到，有近七成毕业青年可接受的租金水平在2000元以下，且无论是一线城市，还是新一线城市，1000-2000元均是毕业青年可接受月房租占比最多的价格区间。

不过，在城市维度上，毕业青年可接受租金水平存在明显差异，在2000-3000元月租金价格区间，一线城市的占比水平要明显高于其他城市；在学历维度上，在月租金2001元及以上价格范围，学历越高，可接受的受访者占比越高。

《报告》指出，20%的房租收入比是个关键点，52.7%的毕业青年受访者表示，可接受的房租收入比在20%以下。男性受访者可接受的房租收入比主要集中在20-30%，而女性受访者主要集中在10-20%。也就是说，在租房这件事儿上男生比女生更愿意花钱。

30%是房租收入比的“幸福分割线”，一旦超过则表明房租压力过大。在4个一线城市和15个新一线城市中，大部分城市的房租收入比都在30%以下。而4个一线城市和杭州的平均房租收入比在30%以上，其中深圳、北京、上海的平均房租收入比更是在40%以上，远高于其他城市。

约70%的受访者表示可接受的通勤时长在1小时范围内。仅8.8%的受访者接受2小时及以上的通勤时长。约63%的受访者表示，毕业租房时，会首选在工作地点周边租房，其次才是轨道站点附近。

一线城市毕业青年接受1小时以上通勤时长的受访者达36%，而新一线城市这一比例仅为24.4%。

在职住距离这道选择题上，一线城市的毕业青年面对着怎样的现实？贝壳研究院计算了多数毕业青年能接受的2000元月租金，在不同城市能租到的房子与城市中心的距离。

北京、上海及广州等一线城市的2000元合租半径明显要高于其他新一线城市。以北京为例，2000元（及以下）能合租到的房子距离市中心在18-20.2公里左右，基本处于五环外；而在重庆，相同租金水平，能租到的房子与市中心距离在4.6-5.3公里，明显低于一线城市。

从哪里找房源？租房最应该关注什么？有哪些不知道的痛点......关注实际租房过程中的问题，《报告》通过调查也给出了毕业青年们的答案。

《报告》显示，毕业青年们最常通过互联网获取房源信息，38.8%的受访者表示通过线上房源网站及APP来获取房源信息，其次才是线下中介公司及熟人介绍。

71.8%的受访者表示，毕业租房时交通便利性是他们最关注的因素，而租金紧随成为第二关注因素。分性别看，女性在房屋室内设施、居住室友及租金方面更敏感，而男性在租金支付方式及周边配套方面更敏感。

从毕业青年反馈的租房痛点结果看，51.4%的受访毕业青年认为，虚假房源信息多是最大的毕业租赁痛点。其次是安全隐患问题，对于单身青年，尤其是女性青年来说，安全隐患是需要更关注的痛点。《报告》发现，有45.82%的女性受访者表达担心安全隐患问题，而男性受访者的比例仅为35.19%，差异较明显。

(责编：许维娜、夏晓伦)