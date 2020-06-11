财经观察：税收大数据精准帮扶鄂企稳市场、拓销路

“要把失去的时间抢回来,把损失降到最低限度！”随着疫情防控持续稳定向好的态势不断巩固，湖北经济发展活力正在复苏，各行各业正开足马力复工复产。

受到疫情影响，不少企业在复工复产过程中，面临生产材料、销售渠道、资金压力等因素掣肘，复产复销遇到阻力。各地税务部门充分发挥税收大数据优势，疏通上下游堵点，消除产销链难点，缓解资金链痛点，为鄂企复产复销按下“加速键”。

近期，复工后订单“爆棚”的湖北珮金包装材料有限公司就这样“快乐并痛着”。

由于上游塑料片材等原材料供货不足，公司急需“等米下锅”。湖北省鄂州市税务局了解到湖北珮金包装的困境后，通过大数据平台匹配到厦门冠传电子科技有限公司等企业有足够的供应能力，完全可以满足湖北珮金包装的原材料需求。在厦门市税务局的接力帮扶下，用4天时间，就帮助两地企业实现了供需对接。

“第二批20吨急需的塑料片材已经在路上，供应跟上了，我们接单更有信心。”珮金包装财务人员介绍称，公司产能已恢复近七成，预计二季度末将达到去年同期水平。

国家税务总局纳税服务司负责人韩国荣表示，税收大数据可以全面、真实、动态记录企业的生产经营信息，这为供需双方疏通“航道”、匹配“航标”，实现精准对接提供了可能。

记者从国家税务总局了解到，截至6月上旬，累计支持湖北企业复工复产成交项目6822个，成交金额共计118亿元。

生产线上“火力全开”，产品销路也不能拖后腿。各地税务部门持续跟进鄂企动态需求，挖掘税务大数据多角度“带货”能力，精准帮扶鄂企稳市场、拓销路。

主营原料药生产销售的湖北京山瑞生制药有限公司在复工后基本恢复产能，但销路复通后产品消化能力跟不上，影响了产销平衡，生产效能无法充分释放，困境中，企业向湖北税务部门发出了求助。

与此同时，上海归璞精细化工有限公司也向上海税务部门反映了供销困难。“因为原先的湖北采购网络中断了，我们出口以色列价值45万元的‘丙酮醛缩二甲醇’动物用药合同无法履行，有很大的违约风险。”归璞化工负责也正向税务部门寻求帮助。

在税收大数据的指引下，湖北、上海两地税务部门迅速联动，由上海税务部门联系归璞化工，告之瑞生制药待售货物匹配其需求，一举接通了产销与外贸“断点”，实现了鄂企、沪企“双赢”。

不只在湖北、上海，其他地方税务部门也纷纷行动，努力为企业“带货促销”。山东省淄博市文昌湖区税务局主动了解“鄂货”种类、型号等信息，通过历史购销数据分析，为武汉中秦金属材料有限责任公司匹配到位于山东的淄博迅驰电力设备有限公司，两企达成采购订单价值130多万元。浙江税务部门聚焦湖北劳务资源释放需求，帮扶成立不久即遇疫情、复产后业务拓展困难的宜昌宜乡约人力资源有限公司，与台州永锦达包装有限公司（中通快递）达成120万元的劳务派遣业务合同。

“当前鄂企复产运转难、压力大，浙江税务部门将发挥好省内产业优势，全力支持鄂企渡过难关。”在浙企业界全国两会代表委员座谈会上，国家税务总局浙江省税务局党委书记、副局长龙岳辉这样说道。据了解，疫情发生后，浙江税务部门成立“助力企业复工复产工作专班”，通过“征纳沟通平台”对全省企业进行了“非接触式”复产需求调查，并进行浙鄂供销大数据比对分析和供销协调，累计帮助305户企业与湖北企业实现购销，成交金额近7亿元。

税务大数据的双向关联性，赋予了其“窥斑知豹”的效应。各地税务部门正利用税收大数据支持湖北企业复产复销，在常态化疫情防控中支持湖北经济社会发展，为抓“六保”促“六稳”贡献税务力量。

(责编：车柯蒙、孙阳)