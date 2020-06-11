商务部：我国汽车消费市场仍将保持平稳回升态势

人民网北京6月11日电 （栗翘楚）据有关统计数据显示，5月份全国乘用车销量160.9万辆，环比增长12.6%，同比增长1.8%，较2月份回升近80个百分点，实现11个月以来的首次同比正增长。
“随着国内疫情防控形势持续向好，我国汽车消费市场呈现回暖态势。这表明，中央和地方出台的稳定和扩大汽车消费的政策效果逐步显现，汽车企业加快复工复产，居民消费信心有所增强，汽车消费需求得到有效释放和回补。”商务部新闻发言人高峰在今天召开的新闻发布会上表示，中国汽车市场具有较大的发展空间和潜力，汽车消费需求依然旺盛。随着国内生产生活秩序全面恢复，各项援企纾困政策进一步落地见效，我国汽车消费市场仍将保持平稳回升的态势。
此外，据海关统计，从数量上看，今年1-5月，我国原油、大豆进口分别增长5.2%和6.8%；5月当月进口分别增长19.3%和27.7%。
针对原油、大豆进口增长，高峰表示，这是中国企业根据国际市场变化和国内生产需要、按照市场化原则开展的进口。巴西本币贬值、大豆出口意愿增强等因素，也推动了我国大豆进口的增长。在当前世界经济下行压力不断加大的背景下，中国企业积极扩大进口，有助于提振世界经济发展信心。
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