商务部：东盟成中国第一大贸易伙伴 体现双方潜力韧性

人民网北京6月11日电 （栗翘楚）“东盟成为中国第一大贸易伙伴。这充分体现了双方贸易发展的潜力和韧性。”商务部新闻发言人高峰在今天召开的例行新闻发布会上介绍，今年前5个月，我国与东盟进出口1.7万亿元，同比增长4.2%，其中我对东盟出口9366.2亿元，增长2.8%，自东盟进口7598.6亿元，增长6%，均高于同期我国外贸进出口整体增速。
高峰表示，中国与东盟国家经济互补性强，长期以来，有关国家发挥各自优势，本地区经济合作日益加深。特别是中国—东盟自贸区建立以来，双方不断扩大市场开放，持续推动贸易投资自由化便利化，产业链供应链合作不断加深。
“中方愿与东盟国家在贸易投资和经济合作领域进一步加强合作，充分用好有关区域自由贸易安排，支持企业扩大贸易往来，鼓励企业开展双向投资，共同维护本地区产业链供应链的稳定、安全和发展。”高峰说。
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