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人民科技与支付宝达成消费券战略合作

2020年06月11日20:40  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京6月11日电(吕骞) 今天下午，人民网科技公司与支付宝在北京签署战略合作协议，双方就“开券”与“支付宝”两个平台在消费券领域达成战略合作。

　　根据协议，人民网“开券”客户端与支付宝将发挥各自优势，整合独家资源，辅助各地政府、各类企业打造消费券发放、展示、领取、核销、反馈的管理闭环，更好地服务百姓，激活消费。双方将在用户互通、消费场景整合以及公共服务、商业服务方面深耕细作，携手打造需求方、平台侧和消费者三方共赢的全新业务模式，共同构建发券、支付和宣发三位一体全新应用场景。

　　蚂蚁集团首席市场官彭翼捷在签约仪式上表示, 疫情防控进入常态化之后，经济恢复不仅是政府的事，也是企业的事。与人民网“开券”客户端合作，是支付宝顺应数字经济大潮的一次探索，希望能够依托支付宝自身的技术能力，充分发挥人民网强大的平台优势，形成崭新的合作模式，打造样板效应，持续拉动消费，助力经济恢复活力。

　　人民网作为国家发改委“数字化转型伙伴行动”首批参与单位，以全国消费券聚合分发平台“开券”客户端为政府与企业赋能，为数字化转型助力，全力做好政府、企业、消费者对接、沟通的桥梁和纽带。这也是人民网“内容科技”战略的典型应用场景，是推动优质内容与公共服务、商业服务深度融合的重要尝试。

　　据介绍，“开券”平台支持各类消费券、旅游券、优惠券的发放、领取、消费、核销，并融合图文音视频、专题汇聚、话题讨论、直播聊天等多元形式，宣传推广城市形象、文旅项目、企业产品、商业服务。

　　“几个月来，我们已经与100多个城市合作发放了消费券，从效果来看，平均每1元支付宝消费券可直接拉动8元消费，受益的9成为中小商家。” 彭翼捷介绍。

　　签约仪式上，人民网科技（北京）有限公司作为人民网“开券”客户端的运营主体与支付宝（中国）网络技术有限公司进行签约。

　　人民网董事会秘书、人民网科技公司董事长李奇在签约现场宣布，双方联合启动“身边计划”，邀请微企小店入驻“开券”客户端及支付宝，打造微企小店消费券发放新模式，升级小微企业数字化能力，共同挖掘身边的“吃小店”“用小店”“玩小店”“学小店”“游小店”等，从而为身边小店赋能、为国计民生服务、为促进就业助力。

(责编：赵超、吕骞)
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