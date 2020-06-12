前5月我国手机出货1.24亿部

本报北京6月11日电 （记者韩鑫）记者11日从工信部获悉：今年5月，国内手机市场总体出货量3375.9万部，前5月，国内手机市场总体出货量累计1.24亿部。

值得注意的是，相较4月，5月我国5G手机出货量占比和新机型上市占比双双提升。5月，国内市场5G手机出货量1564.3万部，占同期手机出货量的46.3%；上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的50.0%。1—5月，国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款，占比分别为37.0%和47.9%。

在价格方面，目前5G手机售价快速下探，售价在2000元以下的5G手机已经面市。

工信部有关负责人表示，下一步将支持手机企业加强研发创新，为广大消费者提供品类丰富、性价比高的5G手机，同时推动电信运营企业通过优化套餐设置、逐步降低流量的资费水平等举措，带动5G的消费。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 02 版）

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