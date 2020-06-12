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单月73.8亿件快递印证消费活力（经济聚焦）

本报记者  李心萍

2020年06月12日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：国家邮政局
　　制图：蔡华伟

　　核心阅读

　　5月，我国快递业务量完成73.8亿件，同比增41%，创2018年2月以来新高；业务收入771亿元，同比增25%，呈现扩容提质的发展态势。

　　购物节拉动消费、直播带货持续火热、消费模式加速转型、行业服务能力不断提升……多方面积极因素叠加，助推快递业高速增长，为经济注入了更多活力。

　　

　　73.8亿件！国家邮政局11日发布数据，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，创2018年2月以来新高。快递业务收入完成771亿元，同比增长25%，呈现扩容提质的发展态势。

　　疫情来袭，经济承压。快递业为何能够逆势高速增长？

　　政策发力 快递行业持续上扬

　　5月5日，上海“五五购物节”启动1分钟，上海商品在天猫成交额突破1亿元。

　　5月10日，第二届“双品网购节”落下帷幕，销售额1825.1亿元，同比增长1.37倍。

　　“5月，多种多样的购物节充分点燃了消费热情，为经济注入更多活力，更拉动快递业高速增长。”国家邮政局发展研究中心副研究员王岳含说。

　　尤其是“双品网购节”，带动实物商品网络零售额超3800亿元，同比增长33.3%。受该因素影响，“五一”假期期间，全国快递业共揽收包裹11.02亿件，同比增长41.8%。

　　无论是“双品网购节”，还是上海“五五购物节”，都离不开政策支持。

　　“产品质量好，优惠实打实，这样买东西——爽！”成功“剁手”了烤箱、加湿器、手机等商品的北京市民肖丽芬给“双品网购节”点了个大大的赞。

　　“双品网购节”由商务部、工信部、国家邮政局等联合举办，参加的平台及企业达109家。网购节上，不仅有“小而美”的网络品牌，也有中华老字号、“三品一标”认证农产品、优质家电产品等。商家更是出台各种优惠活动，实实在在地给消费者带来实惠。

　　“随着国内疫情防控形势持续向好，政府部门出台政策促进消费，举办购物节，能有效提振消费信心，增强消费意愿，促进‘生产—流通—消费’大循环尽快恢复。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。作为循环中的重要一环，快递业成为消费潜力释放的受益行业。

　　“当前‘618’网络购物节已经开启，6月的电商需求有望保持中高速增长，行业将持续呈现上扬态势，我们预计6月快递业务量仍将保持高增长。”王岳含说。

　　创新服务 消费需求线上释放

　　“买咸鸭蛋，买高邮咸鸭蛋！用筷子扎下去，油一下子就冒出来，而且吃起来沙沙的！买它，买它……”

　　5月26日，听完直播间里的介绍，在郑州工作的赵春剑立马下单，抢购了5斤江苏扬州高邮咸鸭蛋。

　　今年以来，各商家与电商平台加快营造直播等消费新场景，边看直播边下单，成为许多消费者的新选择。仅“五一”假期，各电商直播场次和直播商品数量同比分别增长1倍和4.7倍。

　　“除了直播，疫情防控期间，不少领域出现了线上创新服务模式，这些线上模式已经被消费者认可和接受，正成为我国消费市场新一轮快速发展的机遇。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微说。

　　王岳含也认为，当前，我国消费模式正加速转型。疫情防控期间蓄积的大量消费需求在线上释放，快递业发展的动能得到进一步增强，畅循环作用凸显。“在国家邮政局的大力推动下，快递网络的覆盖率不断提升，服务质量不断优化，末端投递方式日益多元，网络消费体验大幅提升，不少消费者越来越习惯于线上消费。”

　　数据显示，截至2019年底，我国乡镇快递网点覆盖率达到96.6%，快递服务农村市场的能力进一步增强，支撑线上消费在城市、乡村两大市场蓬勃发展。

　　能力升级 服务范围不断扩展

　　一开箱，泡沫盒正中摆放着真空包装的蓝色塑料筐，两侧凹槽里各放着1袋冰袋。筐里的杨梅水灵灵，狭长的杨梅叶绿油油。

　　“这包装，专业。这口感，清甜。”疫情防控期间，郑州市民徐琳琳习惯了线上购物。5月杨梅上市后，抱着试试看的心态，她在网上买了5斤杨梅。“没想到速度这么快，周一下单，周三送到，口感也特别好，今后买水果又多了一个选择。”徐琳琳说。

　　受疫情影响，不少消费者养成了线上买生鲜产品的习惯。得益于快递业迅速提升的服务能力，这一习惯得以维系和扩展，生鲜农产品加速上行。

　　“由单一配送向集合包装保鲜、前置预冷、冷链仓运、全程可视的立体服务升级，通过产地直发、高铁直递、专机直达大幅提升配送时限，经过多年打磨，各快递企业的生鲜配送方案日趋完善，生鲜品质得到保障。”王岳含说。

　　5月以来，枇杷、荔枝、樱桃等应季水果陆续上市，在生鲜电商、网络直播、原产地直销等模式的推动下，销售火热。除传统主打水果外，阎良甜瓜、银妃三华李等特色农产品也卖得很好。

　　“邮政快递业与百姓生活息息相关，我们将毫不放松抓紧抓实抓细各项工作，积极拓展业务范围、提高服务质量，把利于百姓的事办实办好。”国家邮政局局长马军胜说。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月12日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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