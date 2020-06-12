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中央本级支出安排负增长，保障“六稳”“六保”等重点支出

政府支出做减法 市场活力做乘法

本报记者  曲哲涵

2020年06月12日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　6月11日，中央部门集中公开本部门2020年年度预算情况。今年的《政府工作报告》明确，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。

　　今年的中央部门预算公开工作有哪些新变化？各部门如何精打细算压减支出？“账本”里面看端详。

　　更直观 公开信息全面具体

　　2020年共有102个中央部门公开了部门预算，公开内容包括部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表等8张报表，全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

　　除涉密信息外，今年一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目；其中，基本支出公开到部门预算支出经济分类款级科目，政府的钱花到哪里，比较直观。

　　各部门在公开上述预算报表的同时，还对预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购、国有资产占用、预算绩效管理、提交全国人大审议的项目等情况予以说明，并对专业性较强的名词进行解释。

　　为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门的部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部门户网站设立的“中央预决算公开平台”集中展示，方便人民群众监督政府财政工作。

　　狠压减 把每一分钱花在刀刃上

　　积极的财政政策要大力提质增效，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱都用到刀刃上、紧要处。中央各部门的预算公开内容，充分体现了这一政策导向。

　　比如，财政部本部门“一般公共预算支出表”中，在“2020年预算数比2019年执行数增减”项下，一般公共服务、教育、卫生健康等八大科目、30多个子科目压减支出的数额、比例全都公示，其中“公务员医疗补助”一项100%压减，机关服务支出经费压减48.36%，培训支出压减58.99%。过紧日子的决心被量化分解为可执行的目标，形成刚性约束。

　　再如，与2019年执行数相比，税务系统2020年一般公共预算压减155.45亿元，特别是大力压减了培训、因公出国、公务接待、会议、差旅等一般性支出，其中，培训经费压减75.01%，因公出国（境）费压减65.1%，公务接待费压减68.4%。

　　“政府过紧日子，目的是让人民过好日子，让更多财政资金直达基层，惠企利民。”中央财经大学白彦锋教授表示，今年的财政收支平衡压力很大，政府支出主动做“减法”，为的是换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。特别是优先保障“六稳”“六保”等重点支出，把有限、宝贵的资金用在刀刃上。“中央部门以上率下，有财政拨款的事业单位贯彻落实，如此纲举目张，压减财政支出的潜力和规模还是非常值得期待。这是向市场主体释放明确信号，有利于全社会上下同心、共克时艰。”

　　晒目标 绷紧绩效管理这根弦

　　今年，中央部门预算中，重点项目绩效目标公开范围继续扩大，从2017年中央部门预算中首次公开了10个项目的绩效目标，到2018年、2019年分别公开36个、50个，至2020年增加到109个，是上年的2倍多。

　　绩效目标是预算绩效管理的基础和龙头，也是预算执行绩效监控和事后绩效评价的基本依据。近年来，财政部大力推动中央部门预算绩效管理改革，结合预算评审和审计结果，加大对中央各部门预算绩效目标的审核力度；同时，一些中央部门积极组织第三方机构或有关专家开展绩效目标会审。目前，中央部门全部项目支出已实现绩效目标管理全覆盖。

　　“在财政部门审核、本部门请第三方机构会审的基础上，中央部门将越来越多的重点项目‘任务单、时间表、效果图’晾晒出来，有利于督促部门提高责任和效率意识，完善政策、改进管理、优化预算安排，提升财政资金使用效益。”白彦锋认为，绩效预算管理是国家实现治理现代化的基本要求，一方面要在今年的特殊时期发挥关键作用，另一方面要不断完善制度程序，科学、有效运用，形成长期机制。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月12日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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