山西优化煤炭产业结构

本报太原6月11日电 （记者胡健）山西加大力度，进一步优化煤炭产业结构，推动煤炭开采方式变革。2020年底前，年产60万吨以下煤矿全部退出，全省煤矿数量减少至900座以内，大型煤矿产量占比达到76%以上。山西省政府办公厅近日印发《山西省安全生产专项整治三年行动计划》，提出了上述目标。
山西省安全生产专项整治三年行动从2020年4月开始至2022年12月结束，重点分2个专题和11个重点行业领域深入推动实施。《行动计划》提出，建设智能矿山，打造一批能源革命标杆示范矿井。2020年年底全省煤矿淘汰高档普采采煤工艺，2022年年底力争智能综采工作面达到50个以上，建成10座智能煤矿。
据了解，目前，山西共有954座生产建设煤矿，规模以上原煤产量达9.71亿吨，先进产能占比大幅提高，已达68%；绿色开采试点有序推进，煤矿瓦斯抽采利用效果不断提升。
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