欧亚多国逐步解封提振经济 生产生活开始有序恢复

核心阅读

近期，欧亚地区疫情形势总体平稳，俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地区国家逐步解除部分防控措施，生产生活开始有序恢复。

连日来，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例数出现回落，欧亚地区其他一些国家疫情趋于平稳。为提振经济、确保民生，地区多国继续逐步放松防疫管控，出台新举措加快复工复产，同时保留必要限制措施，敦促民众严格遵守防疫规定。

复工复产步伐加快

自6月9日起，莫斯科开始解除自我隔离和电子通行证制度，所有市民都可以不受限制地出门。理发店、美容院、照相馆等纷纷恢复营业。在莫斯科公园里，可以看到许多民众在空旷地方跳舞，在湖边跑步，去树林里烧烤。莫斯科市市长索比亚宁表示，所有相关防疫限制措施将在本月内全部解除。按照计划，从6月16日起，莫斯科餐馆的户外露台、牙科诊所、图书馆、博物馆和动物园等也将恢复营业；从6月23日起，莫斯科餐馆将全面恢复营业，健身房和游泳池将重新开放。不过，索比亚宁认为，市民可能需要一年时间才能完全回归以往的生活方式。

鉴于疫情形势趋稳，俄罗斯多地复工复产步伐加快。俄总统普京近日签署经济恢复计划，旨在逐步恢复民众就业和生活，提振国家经济。从5月12日起，建筑、农业、通信、能源和采矿等主要行业陆续复工复产。6月10日，俄消费者权益保护和公益监督署署长安娜·波波娃表示，目前俄罗斯41个联邦主体已经过渡到解除防疫限制的第一阶段，另有10个联邦主体已准备就绪，还有6个联邦主体已进入取消防疫限制的第三阶段。波波娃敦促民众务必继续严格遵守卫生防疫规定。

欧亚地区其他一些国家也在综合评估疫情防控和重启经济间的平衡，开始为持续数月的隔离管制措施松绑，促进复工复产。自6月1日起，哈萨克斯坦国内各个城市入口处的防疫检查站停止工作，大中城市之间的铁路运输线路和地区间公路客运线路恢复运营，包括首都努尔苏丹在内的多座城市实现“解封”。哈总理马明6月9日表示，过去一个月，采矿业、制造业、制药业、轻工业、建筑业等陆续复工复产，全国经济形势趋于稳定。

进入6月后，吉尔吉斯斯坦复工复产进一步提速，涉及金融、贸易、公共服务、交通等众多行业；乌兹别克斯坦现已批准275家企业复工复产，涉及工业、建筑、餐饮、贸易等行业，符合防疫标准的旅行社、酒店、旅游景点、健身房、体育俱乐部近日也陆续恢复营业；自6月15日起，塔吉克斯坦国内服装市场、商贸中心、餐厅、理发店、酒店等在满足卫生防疫要求的前提下也将逐步恢复营业。

保民生措施密集出台

疫情对欧亚各国经济造成不同程度冲击。世界银行6月8日发布的《世界经济展望》报告预测，今年俄罗斯经济预计将萎缩6%；哈萨克斯坦经济将下滑3%；吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也将分别下降4%和2%。面对严峻形势，如何有效保障民生成为地区各国政府的施政重点。

俄政府表示，目前受疫情影响最严重行业包括运输、旅游、餐饮、展会、宾馆、娱乐业、文化体育、零售业等。政府纾困措施包括为企业提供总额为3050亿卢布（1美元约合73卢布）的无息贷款，用于支付员工在疫情期间的工资，为企业提供总额410亿卢布的财政援助，以及推迟和降低税费和保险费等。

哈萨克斯坦政府制定了新版《就业路线图》，并拨款1万亿坚戈（约合25亿美元），支持相关保障就业项目落实。截至5月中旬，该路线图已经启动3000多个项目，累计创造就业岗位超过2.4万个。目前，哈失业人员每月可领取4.25万坚戈（约合106美元）的救济金。在近两个月时间内，450多万人受益。政府还为残疾人、多子女家庭等群体提供食品和生活必需品。当地民众患难与共、互帮互助。不少民众自发在街边显眼的位置放置免费食物和消毒用品，以帮助无家可归者。

乌兹别克斯坦一直在积极向国际金融机构寻求资金支持，用于改善乌卫生体系，帮助低收入群体。大量低收入家庭和失业人员得以领取一次性补贴；吉尔吉斯斯坦政府出台政策，疫情期间无法按时缴纳税费的企业和个人可免于处罚，并优先保障低收入人群的粮食供给；塔吉克斯坦的措施重点致力于确保市场粮食、蔬菜和肉类供应，降低中小企业税负，为弱势群体提供生活保障。

中国支持各国共抗疫情

中国对欧亚国家人民面临的困难感同身受，源源不断向相关国家提供援助物资，并派遣医疗专家团队协助抗疫，在疫情防控和经济恢复方面提供支持。

4月份，中国政府赴俄抗疫医疗专家组携带25.5吨医疗物资和设备抵达俄罗斯，与俄多家医疗机构和医院并肩合作。5月17日和22日，中国政府向俄罗斯提供的第二批约103吨人道主义援助物资分两次运抵莫斯科。中俄疫情防控合作正不断深化，双方对构建人类卫生健康共同体有着广泛共识。两国在道义上相互支持，保持信息沟通，共同研发诊断试剂，在疫苗研制方面开展合作。

中俄双方还着眼于强化疫情后的战略协作。6月10日，中国驻俄罗斯大使张汉晖在接受今日俄罗斯通讯社专访时表示，中俄共同抗疫的经历，将转化为疫情后中俄关系提速升级的动力。除了广泛开展抗疫合作外，双边贸易额逆势增长，中方自俄进口增速在中国主要贸易伙伴中排名第一。

中国向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国派出的医疗专家组工作也可圈可点。专家组围绕病例筛查、传染病防控、病历管理等内容与当地医护人员展开交流与合作，并通过举办讲座、现场会诊、商讨救治方案等方式分享中国抗疫经验。目前，一些国家的跨国远程医疗系统已经上线，使跨境会诊成为可能。

塔吉克斯坦卫生部第一副部长乌马尔佐达表示，中国抗疫专家组增强了塔人民战胜疫情的决心与信心。吉尔吉斯斯坦副总理伊斯梅洛娃表示，中国医疗专家为吉抗击疫情提供了巨大支持和帮助，“我们的医务工作者从中国专家那里学到了实用的知识和成功的抗疫经验。”

（本报莫斯科、努尔苏丹6月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)