国际能源署：2020年全球天然气需求下降4%

据新华社北京6月11日电 总部在巴黎的国际能源署日前在其网站上发布2020年全球天然气报告称，受新冠疫情和今年年初北半球暖冬影响，2020年全球天然气消费量将下降1500亿立方米，降幅为4%。

受疫情影响，全球能源需求遭遇空前打击，天然气市场需求严重下滑，或导致该行业未来几年增长势头受抑制，进而对未来市场发展造成持久影响。国际能源署预测，到2025年，全球天然气需求预计每年仅增长1.5%，低于此前1.8%的预期。

国际能源署表示，尽管需求疲软，未来5年欧洲天然气进口量仍将增长10%以上。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 16 版）

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