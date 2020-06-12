中国经济具有强大韧性潜力 专家预计下半年将会反弹

近年来，安徽省滁州市全椒县六镇镇通过“合作社+农户”形式进行规模化育秧，并为水稻种植户提供耕种、管护、收割、收购等一条龙服务，提高规模化效益，帮助农民增收。图为6月10日，六镇镇一家合作社的农民在水稻秧苗田里进行田间管理。

沈 果摄（人民视觉）

6月11日，国务院新闻办公室举行吹风会，与会专家就热点问题回答记者问。专家指出，中国经济具有强大韧性和潜力，长期向好的态势没有改变。预计下半年，中国经济将会反弹。

稳就业，促消费

疫情发生后，服务型消费减少，食品消费增温。国务院参事、中央财经大学税务学院原副院长刘桓表示：“日常消费在大城市没有受到影响，超市和市场的活跃程度比较高。但是服务型消费减少了，例如子女教育、培训、理发等。”

3月份以来，中国经济各项主要指标持续改善，消费市场逐渐回暖。刘桓认为：“随着经济复苏，中国最困难的时刻已经过去，我们对下一阶段充满信心。数字的恢复需要时间，疫情稳定后经济复苏指日可待。我认为二季度会有明显的复苏，到了三季度将会有喷发式的增长。”

位居“六保”之首的保居民就业，对于促进消费起着重要作用。在国务院参事、中国银行保险监督管理委员会原副主席王兆星看来，就业稳了，收入才稳，人民群众才有消费能力。“一方面，要不断增加人民群众的可支配收入，增强消费能力和消费需求。另一方面，中国在住房、教育、养老、医疗等方面具有巨大的消费潜力，在供给方面也要提供高质量的商品和服务供给。这样消费市场就能保持稳定增长，对中国经济提供强大支撑。”

“速度，不是我们考虑的指标，要保证多数百姓有就业机会。‘六保’中，保就业、民生、产业链和基层运转的核心在于保企业，企业保住了，就业就保住了，收入就有了，基层财政就有了。要让资金流向企业，让企业真正尝到甜头。”刘桓表示。

财政和货币政策相互配合

衡量财政政策是否积极，既要看财政总量，更要看财政支出的增量。

除了新增财政赤字和抗疫特别国债共2万亿元，今年还将新增减税降费2.5万亿元、新增地方政府专项债1.6万亿元和铁路资金1000亿元，共6.2万亿元。国务院参事、财政部原副部长朱光耀介绍，“这个总量还是比较大的，其中很大一部分将在下半年发挥作用。”

当前，财政政策和货币政策都有较大空间。例如，还有很多货币工具可以选择，利率也有一定的调整空间等。多位与会专家指出，财政政策和货币政策的配合非常重要。

如何协调？王兆星表示，一是通过减税降费，进一步减轻企业的困难和负担。例如，央行通过提供低利率的信贷支持，提供充裕流动性，助力企业走出困境，恢复增长。

二是增加低收入群体的收入，促进消费和投资的有效增长。王兆星认为：“通过财政政策和货币政策，进一步扩大有效消费需求和投资需求还有较大空间。”

三是央行通过提供市场流动性，为财政支持消费增长起到配合作用。“在中国，中央和地方政府债券都有很大需求，老百姓和机构投资者都是国债的投资者。通过扩大国债发行，可以增加财政对消费的支持，没有必要实行财政赤字的货币化。”王兆星表示。

金融支持实体经济“快、直、准”

5月底，国务院金融稳定发展委员会推出11条金融改革措施；6月1日，央行、银保监会、发改委、工信部、财政部、市场监管总局、证监会和外汇局等八部委联合发布《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》，提出30条措施支持实体经济……一系列措施相继落地。“这些措施都是为了进一步加大对实体经济支持，特别是让受疫情冲击比较严重的小微企业得到更多金融支持，支撑中国经济恢复发展。”王兆星说。

具体来看，金融对实体经济的支持要做到“快、直、准”：快，即尽快帮助陷入困境的企业渡过难关，恢复生产；直，即不管是财政的2万亿元还是央行和商业银行的支持都必须直接到达小微企业等市场主体，要防止淤塞和渗漏；准，即财政资金和信贷资金要帮助真正需要帮助同时具有市场竞争力的企业。“要通过金融的有效供给，满足企业的有效需求。”王兆星说。

在国务院参事、国务院扶贫办友成企业家扶贫基金会常务副理事长汤敏看来，虽然国际疫情还比较严重，国际物流和海外订单受到一定影响，但随着复工复产的有序推进，国内市场快速启动后，情况会不断改善。“相信下半年，中国经济将会反弹。”

“我们对中国恢复经济增长，实现稳中有进，一定的经济增长极有信心。中国已有雄厚的物质基础、完备的基础设施体系支撑、完整的产业链和巨大的国内消费市场需求支撑。14亿人口的巨大市场，本身就是对经济最基本的保障。同时，中国政府在激活国内消费市场方面采取了有效措施，能够更好地增加有效需求、有效供给，促进经济平稳增长。”王兆星说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)