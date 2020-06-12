“吃鸡”外挂黑产上亿 游戏“寄生者”暴利何来

6月10日，江苏昆山警方发布消息称破获了一起《和平精英》手游（玩家称“吃鸡”）特大外挂案，涉及上亿元规模黑产。随着游戏产品的层出不穷、快速迭代，玩家群体的多样化需求早已不能被官方版本满足，外挂、私服等衍生软件应运而生。相比开发、运营正版游戏，这些衍生软件的技术和资金成本都很低，而幕后操盘手却可以此获取暴利，而这也最终解释了为什么会有越来越多的人不惜冒着违法犯罪的风险，也要将外挂、私服“一做到底”。

年入百万 成本趋近于“零”

作为通过修改游戏数据为玩家获取更快升级体验的作弊手段，如今的外挂随处可见。此次江苏警方破获的外挂名为“鸡腿”，玩家在运行外挂后再开启《和平精英》游戏，就可以实现自瞄和透视等游戏本身不具备的功能。除《和平精英》外，《王者荣耀》《绝地求生》《英雄联盟》等知名游戏的玩家群体中都有类似的外挂存在。

制作一款外挂只需要掌握一定的编程技术，而这种技术甚至可以通过自学获得。除了与游戏本体一同运行的外挂软件，还有人通过对泄露出来的游戏源代码进行简单更改的方式自行搭建、运营私人服务器。搭建私服的成本仅有购买源代码和租用服务器，有些私服还会雇佣客服人员。

相比可达每天数万元的收入，这些成本显得微不足道。以2011年重庆渝北区的案例为例，19名成员创办的《热血传奇》私服站曾在一年时间内通过垄断广告等方式赚取了7000万元。外挂软件和私服一般通过网吧推销或社交软件群聊的方式销售推广。

据了解，外挂的价格从几元至上百元一天不等，制作者每年可获利数万元至数百万元。这些外挂往往针对操作难度大、具有一定竞技性的游戏，通过提供额外功能，帮助玩家降低游戏难度，使其更容易在游戏中取胜。而私服则通过提供与官方不同的游戏内容乃至初始角色吸引玩家，并用道具收费等方式谋取利益。

围追堵截难抵快速“再生”

对于使用外挂的行为，大多数游戏厂商也设置了举报通道，并对外挂使用者进行了封禁账号等处罚。

以暴雪公司发布的《外挂对游戏所造成的影响》为例，文章警告玩家使用外挂“除了将受到短时甚至永久冻结账号的处罚外，还可能导致账号和私人信息泄露”。《绝地求生》则出台了“硬件封锁”的反作弊措施，即将使用外挂的设备加入黑名单，一旦被加入黑名单，即使是重新创建新号也无法进入游戏，这条措施使得网吧老板开始主动反对外挂。

独立游戏制作人王先生强调：“使用外挂是一种作弊行为，通过不正当的方式来获得游戏中的优势，对于其他玩家来说游戏的公平性被破坏，影响其他玩家的游戏体验。如果游戏运营方治理力度不够的话，受影响的玩家要么不再玩这款游戏、要么也使用外挂，整个游戏环境都变得乌烟瘴气，不利于长久运营。”

私服则因提供比官方更好的游戏体验而受到玩家的欢迎。资深玩家杨先生承认自己使用过《热血传奇》的私服，“零几年的时候私服的体验比官服好太多了。官服开始是时间计费，私服免费登录送高等级角色，花钱买道具可以立刻变强。后来官服也搞道具付费，但反而让人觉得之前坚持玩官服、花时间变强没意义”。

行业人士认为，私服的兴起会分流官服的玩家，影响版权方的收益和游戏的寿命，进而对未来行业的发展造成不良影响。近年来，《热血传奇》版权方之一韩国娱美德开始重视打击私服，曾亲自来华维权，向警方举报游戏私服并获银川警方支持。2017年4月，银川市公安局知识产权侦查支队破获了一起《热血传奇》私服直播案件，涉案团伙非法牟利30万元。

尽管各大游戏厂商对外挂、私服进行了“围追堵截”，但以“外挂”“私服”为关键词进行搜索，可以发现目前仍有运营中的外挂交流群和游戏私服网站。

未经授权修改代码属侵权

外挂、私服等游戏衍生产业因暴利屡禁不止，但有一些玩家并不知道这些产业可能涉及侵权违法等问题。

对此，盈科律师事务所律师钱钧强调：“外挂和私服的开发者都违反了著作权法的规定，侵犯了游戏厂商的著作权。游戏本身是享有软件著作权的，未经同意修改代码是侵权行为。作为游戏厂商如果能够找到相应的证据，是可以向外挂服务的提供者追究法律责任的。”

涉及外挂和私服，情节特别严重的还可能涉及刑事犯罪。中国裁判文书网显示，贩卖外挂可涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。2020年3月，陆某某因此被判有期徒刑三年、缓刑三年。2019年12月，王某租用服务器设立私服网站，非以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行他人计算机软件，情节特别严重，其行为已构成侵犯著作权罪，被判有期徒刑三年、缓刑四年。

同时，外挂、私服的出现在社会道德层面也可能引发问题。北京市社会科学院首都文化发展研究中心副主任沈望舒表示，这些软件放大了电子游戏吸引人的部分，更容易使人上瘾。此外，沈望舒强调：“外挂、私服是侵权的，是通过投机取巧而非诚实劳动的方式延长了价值链和供应链。这伤害了正当运营者和消费者的权益，助长了不好的行业风气。我们需要及早发现问题，及时进行监管和引导。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)