银行理财产品也翻车？ 专家：理性看待净值波动

一直给人以稳健感的银行理财产品打破了原有“人设”。近期部分银行理财产品净值出现了大幅波动、甚至出现账面浮亏的事件，迅速引发市场热议。而在银行业人士看来，这次只是净值型产品的一次正常波动，此轮债市震荡直接导致了一些以债券为底层资产的银行固收类理财净值下跌。在资管新规时代，净值型产品将成为主流，打破刚性兑付也将成为大势所趋，投资者应理性看待净值波动，谨慎选择产品。而对银行及理财子公司来说，提高投研水平也提上日程，考虑到债市将会持续调整，固收理财产品的表现将对不同机构的债市仓位回撤程度和交易能力形成考验。

超200只产品净值破1

近期，部分银行理财产品净值出现了大幅波动。6月11日，北京商报记者登录招商银行App发现，该行代销理财子公司的一款固收类理财产品，从4月17日成立以来，期初净值呈平稳增长趋势，进入5月在债券市场快速且超预期连续调整之下，自6月3日该产品净值跌破1，回落至0.9997，近一月年化收益率显示为-4.42%。

银行理财产品出现浮亏、净值破1的情况并不是孤例。6月11日，北京商报记者从中国理财网查询发现，包括国有银行、股份制银行、城商行、银行理财子公司在内，共有200余只银行净值理财产品最新净值低于1元初始净值，且产品大多在4月下旬之后成立。

“这次是净值型产品的一次正常波动，近期的债基一般净值下跌都在1%以上。对比来看，银行理财产品表现尚可。”在北京商报记者采访过程中，多位银行业内人士普遍对于眼下银行理财产品净值下跌抱以“冷静”的看法。

某业内人士表示，市场对此次理财产品净值波动关注度极高，也有产品收益统计口径差异的因素。目前手机银行通常展示的收益率为年化口径，实际上是将产品一个月的浮亏幅度放大至整个年度，相当于把亏损数值放大了12倍。

债市震荡惹的祸

可以发现，银行理财产品净值下跌是近期出现的一个较为普遍的现象，那么一直以稳健著称的理财产品为何会出现净值的大幅波动？本轮净值下跌有何原因？一家银行资管人士对北京商报记者表示，主要还是银行固收理财的投向债券比例较高。

据了解，目前银行固收理财的主要投向仍是债市，“从今年4月底以来，债券市场经历了一波非常剧烈的调整，特别是央行宣布创设支持小微企业的货币政策新工具，宽信用支持实体经济预期升温。今年债券市场的顶部区间在4月中旬至5月间，因此如果理财产品在这个时间区间内进行债券建仓，后续净值化下跌也确实是大概率事件。”金融监管研究院副院长周毅钦指出。

债市波动对理财产品的影响除了表现在净值上，还体现在收益率上。例如平安银行一款180天成长（净值型）理财产品标签为中低风险，单位净值虽始终保持在1以上，但自今年5月19日以来，该产品近1月年化收益率由正转负，截至6月10日，该产品近1月年化收益率为-9.34%。

对此，平安银行对北京商报记者表示，此轮债券市场调整，各家银行净值型理财均受到一定冲击，这其实符合资管新规的要求，即资管产品净值反映所投标的市场价格，是银行理财净值化的必经之路。

除了本轮债市的大幅调整，另一点与过去不同的是，在资管新规之下，银行理财产品对于债券估值方法也发生了变化。据业内人士介绍，当前债券估值有两种方式，一是成本法，二是市价法。过去，银行理财产品对于债券大多采用成本法进行估值，这种方法净值波动小，但未能真实反映债券市场的真实价格波动，可能导致客户的利益受损。而现在绝大部分产品必须采用市价法来估值。

据了解，市价法将直接根据底层资产价格表现计入产品净值，若底层资产价格波动较大，直接反映在产品层面，其单位净值变化就大。“近期债券市场总体走熊，价格下跌幅度较大，按市价法估值，则主要投资债券的理财产品净值下跌幅度大，甚至会产生负收益。”普益标准副总经理陈新春如是说。

“净值型理财不保本”实操课

值得注意的是，短期账面的浮亏并不代表最终会呈现负收益。陈新春指出，以股票投资为例，短期股票价格的下跌会带来亏损，但如果长期持有，价格依然会涨回来，长期看依然是盈利。债券类理财产品同理，债券价格有涨有跌，最终市场价格会向内在价值回归，只要不是短期就赎回，账面的负收益并不会带来实际的负收益。北京商报记者也注意到，工银理财多款产品曾一度出现净值低于1，但之后有所回升的情形。

一位城商行资管人士进一步对北京商报记者表示，最近几天，央行公布逆回购和MLF（中期借贷便利）以后，债市情绪已经开始缓和、定价修正中。另有券商分析人士表示，对于债券投资来说，本身就是一个长期配置，无需在意短期的波动，继续收获稳定的票息收益，并等待价值的回归。

在业内人士看来，此次事件也正是资管新规实施过程中必经的“惊险一跃”。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（业内称之为“资管新规”）中第二条和第六条明确了金融机构开展资管业务“不得承诺保本保收益”“打破刚兑”的要求。周毅钦指出，随着资管新规的到来，投资者一直以来对于“银行非保本理财产品也一定保本”的错误观念将彻底退出历史舞台。投资者必须改变以往“低头闭眼”买理财的方式，而是“抬头睁眼”认真阅读产品说明书，辨析风险，选择适合自身风险承受能力的理财产品。

在这轮债市震荡导致的银行净值波动引起的风波之下，银行在净值化转型过程中，应当如何强化交易能力和投资能力也是值得思考的问题。

上述城商行资管人士对北京商报记者表示，中短期债市定价会持续震荡一段时间，银行以及理财子公司应该推出风险评级更为细分的产品以适应不同风险偏好的客户，还应该向客户展现较为全面的收益情况。整体上，固收理财仍会保持主要仓位在债市的投向不变，考虑到债市将会持续震荡，固收理财产品的表现将考验不同机构的债市仓位回撤程度和交易能力。

“银行定期开放型产品中可以加大短周期的非标投资，使收益率曲线更加柔滑。每日开放的产品在投资中降低资产久期可以减少一定的回撤，但代价是收益会有一定的下降。”周毅钦进一步说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)