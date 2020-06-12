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102个中央部门集中晒“账本” 过紧日子成关键词

2020年06月12日08:09  来源：经济参考报
 

6月11日，财政部率先公布2020年部门预算，拉开今年中央部门预算公开的序幕。据统计，2020年共有102个中央部门公开了部门预算。《经济参考报》记者发现，“过紧日子”成为中央部门今年预算的关键词。

今年政府工作报告明确，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上，各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。

为全面反映中央部门严格落实政府真正过紧日子要求情况，今年中央部门在公开预算时，公开贯彻落实过紧日子要求压减支出等情况。

例如，财政部部门预算显示，财政部2020年“三公”经费预算数为2446.61万元，比2019年减少3003.87万元，压缩55.11%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

中央财经大学财政税务学院院长、教授白彦峰对《经济参考报》记者表示，在今年财政收支压力加大的背景下，我国财政进行了相应安排，包括提高财政赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方专项债以及财政过紧日子压减非急需非刚性支出，实现收支联动。中央财政以上率下，纲举目张，向社会释放共克时艰的明确信号，增强了信心。

除了公开落实政府过紧日子要求压减支出外，财政部预算司有关负责人介绍，与2019年相比，2020年中央部门预算公开还加大项目支出预算公开力度。今年部门公开的项目数量为83个，相较去年公开范围进一步扩大。

公开的项目内容包含项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、年度预算安排、绩效目标等。

此外，继续加大预算绩效信息公开力度。今年政府工作报告提出，要大力提质增效，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱都用到刀刃上、紧要处。为落实相关要求，今年中央部门预算安排突出绩效导向，深化部门预算绩效管理，提高预算资金使用效益。今年中央部门预算公开时，除涉密部门及涉密信息外，提交全国人大审议项目的中央部门，公开提交审议项目的文本和绩效目标表。

近几年中央部门项目支出绩效目标公开范围不断扩大。财政部预算司上述负责人介绍，2017年中央部门预算中首次公开了10个项目的绩效目标，2018年、2019年分别公开36个、50个，2020年增加到109个，是上年的两倍多。一些中央部门积极组织第三方机构或有关专家开展绩效目标会审，提高了绩效目标的科学性、合理性，财政资金的“任务单、时间表、效果图”更加清晰客观。

中国社科院财经战略研究院研究员汪德华对《经济参考报》记者表示，近些年来，中央部门预算公开的广度和深度均在不断提升。在持续多年控制“三公经费”的背景下，今年中央部门落实过紧日子的要求，压缩一般性支出，将主要体现在各类非必需、非刚性项目支出上。“压减支出并非全面压缩，而是要有保有压，该办的事、该履行的职责应当更好地保障。今年的中央部门预算公开文件中，对于如何压减都专门做了说明，可以让社会公众更好地监督。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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