102个中央部门集中晒“账本” 过紧日子成关键词

6月11日，财政部率先公布2020年部门预算，拉开今年中央部门预算公开的序幕。据统计，2020年共有102个中央部门公开了部门预算。《经济参考报》记者发现，“过紧日子”成为中央部门今年预算的关键词。
今年政府工作报告明确，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上，各类结余、沉淀资金要应收尽收、重新安排。
为全面反映中央部门严格落实政府真正过紧日子要求情况，今年中央部门在公开预算时，公开贯彻落实过紧日子要求压减支出等情况。
例如，财政部部门预算显示，财政部2020年“三公”经费预算数为2446.61万元，比2019年减少3003.87万元，压缩55.11%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
中央财经大学财政税务学院院长、教授白彦峰对《经济参考报》记者表示，在今年财政收支压力加大的背景下，我国财政进行了相应安排，包括提高财政赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方专项债以及财政过紧日子压减非急需非刚性支出，实现收支联动。中央财政以上率下，纲举目张，向社会释放共克时艰的明确信号，增强了信心。
除了公开落实政府过紧日子要求压减支出外，财政部预算司有关负责人介绍，与2019年相比，2020年中央部门预算公开还加大项目支出预算公开力度。今年部门公开的项目数量为83个，相较去年公开范围进一步扩大。
公开的项目内容包含项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、年度预算安排、绩效目标等。
此外，继续加大预算绩效信息公开力度。今年政府工作报告提出，要大力提质增效，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱都用到刀刃上、紧要处。为落实相关要求，今年中央部门预算安排突出绩效导向，深化部门预算绩效管理，提高预算资金使用效益。今年中央部门预算公开时，除涉密部门及涉密信息外，提交全国人大审议项目的中央部门，公开提交审议项目的文本和绩效目标表。
近几年中央部门项目支出绩效目标公开范围不断扩大。财政部预算司上述负责人介绍，2017年中央部门预算中首次公开了10个项目的绩效目标，2018年、2019年分别公开36个、50个，2020年增加到109个，是上年的两倍多。一些中央部门积极组织第三方机构或有关专家开展绩效目标会审，提高了绩效目标的科学性、合理性，财政资金的“任务单、时间表、效果图”更加清晰客观。
中国社科院财经战略研究院研究员汪德华对《经济参考报》记者表示，近些年来，中央部门预算公开的广度和深度均在不断提升。在持续多年控制“三公经费”的背景下，今年中央部门落实过紧日子的要求，压缩一般性支出，将主要体现在各类非必需、非刚性项目支出上。“压减支出并非全面压缩，而是要有保有压，该办的事、该履行的职责应当更好地保障。今年的中央部门预算公开文件中，对于如何压减都专门做了说明，可以让社会公众更好地监督。”
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】