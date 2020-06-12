证监会：继续探索完善“有奖举报”制度

证监会副主席阎庆民表示，证监会将进一步提升上市公司监管效能，其中包括继续探索完善“有奖举报”制度，并将其作为净化资本市场的重要途径，让更多的市场参与者都加入资本市场的生态净化过程，积极发挥社会监督作用。

阎庆民是在日前举行的中国上市公司协会2020年年会上作出上述表示的。他透露，截至5月末，我国境内股票市场共有上市公司3868家，总市值59.61万亿元，继续保持全球第二大市值的股票市场地位。上市公司基本涵盖了国民经济90个行业大类的“龙头企业”。2019年，非金融类上市公司数量约为同期全国规模以上工业企业数量的1%，但上市公司营业利润总额占全国规模以上工业企业营业利润的比重达到42.61%，是当之无愧的“国之重器”。

同时，上市公司还是双轮驱动发展的重要载体。截至今年4月末，我国战略性新兴产业上市公司总计1632家，占全部上市公司总数的42.39%。2019年上市公司研发支出总额达到8467.27亿元，同比增长18.12%；上市公司新增专利授权47700个。在投资者回报方面，今年两市上市公司预计现金分红1.36万亿元，再创历史新高；2018年股份回购制度改革以来，沪深两市合计披露回购方案536单，实际回购金额近1100亿元，日均回购金额是改革之前的4.7倍，今年1至5月，实施股份回购的上市公司达199家，金额147.31亿元。

阎庆民表示，诚信合规是上市公司高质量发展的重要基础。证监会已启动“推动提高上市公司质量行动计划”，明确了具体任务和完成时限。对于上市公司监管工作，证监会将从以下几个方面来推动：一是坚持制度优先，推动上市公司合规发展；二是坚持问题导向，持续强化上市公司监管；三是坚持风险管控，防范化解上市公司重点领域风险；四是进一步提升上市公司监管效能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)