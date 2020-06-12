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明星带货热闹之后 直播经济如何持续红火

2020年06月12日08:12  来源：中国青年报
 

　　“我们公主岭有两张‘名片’，一是全国闻名的玉米之乡，二是李玉刚‘玉先生’，今天这两张‘名片’在拼多多直播间里相遇了，请大家一定要多多支持！”6月7日，公主岭市市长张明，市委副书记、常务副市长常忠诚先后走进直播间，为家乡的鲜食玉米、玉米面条、龙须茶等特色农产品“代言”。青年艺术家李玉刚通过视频连线，也参与到了直播推介中。

　　市长亲自上阵卖力推介，明星视频连线倾情助力，在赢得网友关注的同时，也取得了很好的经济效益。持续一天的直播，吸引了全网141.7万网友围观，全天销售额达201万元，可谓初战告捷。当然，这仅仅是一个开始。官员、明星直播带货更大的意义，在于宣传和推广，打造地方特色产品的市场知名度，建立起规模化、可持续的营销模式。全网141.7万网友围观，相当于打了一次免费广告，玉米之乡的名气无疑将得到进一步的扩大。

　　正如张明市长所说，公主岭是全国闻名的玉米之乡。公主岭的玉米，颜色金黄，口感软嫩，甜脆多汁，以此为优势，公主岭市开发了包括鲜食玉米、玉米面条、龙须茶在内的系列特色农产品，经受市场和消费者的检验。但硬核的产品，也需要硬核的宣传和销售渠道，以及末端的支持，才能真正打响。

　　借助电商平台，以直播的形式推广地方特色产品，在当下已经成为一种风口经济，对于扶贫攻坚、带动特色产品的销售，乃至推动地方经济的发展，都十分有益。对于这种新业态，新的产业模式，不仅要充分利用、深度挖掘，更要做精做细，结合本地资源，发挥出个性优势。比如同样是明星直播带货，本土明星为家乡品牌产品直播带动，就更有说服力，更容易赢得消费者的信赖。此前，导演、演员大鹏就曾通过视频连线，为家乡集安市的特产冰葡萄酒、人参、蜂蜜代言，累计吸引了81万拼多多网友观看。

　　互联网缩小了城市与乡村、生产者与消费者的距离。眼下，像拼多多、抖音、快手等平台，也为特色农产品行销全国乃至全世界，提供了一站式服务。毫无疑问，随着科技水平的进步，直播技术的日臻成熟，这些曾经“酒香也怕巷子深”的家乡特产，销售效率大大提高。而在官员、明星为家乡带货的同时，也要看到，推广和宣传，只是让特色农产品为人所知的第一步。蜂拥而起的带货热潮中，除了借助电商平台，产品的定位、质量、服务，才是决定带货经济能否真正成功的关键。官员、明星带货，能带来一时的热闹，而要让特色产品、地方经济持续红火，还需下更多功夫，做更多工作。推动地方经济发展，绝非地方官员走进直播间带货就能够实现，网络直播背后，少不了脚踏实地，真抓实干。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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