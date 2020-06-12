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人社部、财政部:符合条件者可申请6个月失业补助金

2020年06月12日08:20  来源：北京青年报
 

本报讯（记者 赵新培）人社部、财政部近日发布通知，阶段性实施失业补助金政策。2020年3月至12月，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，可以申领6个月的失业补助金，标准不超过当地失业保险金的80%。

失业农民工保障范围将阶段性扩大。对《失业保险条例》规定的参保单位招用、个人不缴费且连续工作满一年的失业农民工，及时发放一次性生活补助。2020年5月至12月，对2019年1月1日之后参保不满一年的失业农民工，参照参保地城市低保标准，按月发放不超过3个月的临时生活补助。与城镇职工同等参保缴费的失业农民工，按参保地规定发放失业保险金或失业补助金。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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