5月各地物价涨势如何？19省份涨幅低于全国

11日，国家统计局公布了31省份2020年5月CPI(居民消费指数)数据。5月各地物价涨势如何？哪些省份涨幅低于全国？

5月19省份CPI同比涨幅低于全国

5月，全国CPI同比上涨2.4%，涨幅连续4个月收窄，同时这也是自2019年8月以来，时隔8个月CPI同比涨幅重返“2时代”。

中新经纬客户端梳理发现，分省份来看，四川、云南、广西、广东、山东、山西、海南、江苏、贵州、青海等10省份CPI同比涨幅超全国。涨幅前三名的省份分别是四川、云南、广西，数据分别为3.6%、3.6%、3.5%。

来源：国家统计局

数据显示，5月份，全国食品烟酒类价格同比上涨8.5%，影响CPI(居民消费价格指数)上涨约2.55个百分点，是影响影响CPI上涨最重要的因素。

来源：国家统计局

具体省份来看，广西、四川、云南、贵州、广州、山东等6省份食品烟酒类居民消费指数同比涨幅均超两位数，分别为12.6%、12.6%、12%、11.2%、10.9%、10%，值得注意是，上述6省份5月份CPI同比涨幅均超全国。

此外，湖北、黑龙江两地涨幅与全国持平，均为2.4%。新疆、宁夏、甘肃、内蒙古、河北、浙江、北京、上海、湖南、福建、西藏、重庆、陕西、辽宁、天津、江西、安徽、吉林、河南等19省份CPI数据低于全国，其中，新疆涨幅最低，仅为0.9%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析称，5月份CPI同比涨幅进一步回落，国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，市场供需状况进一步好转。

民银智库宏观区域研究团队负责人应习文接受中新经纬客户端采访时指出，目前整体需求已企稳，疫情对社会经济的影响正在逐步消散，前期各项政策取得了明显效果。

专家：猪肉价格对CPI的影响度或减弱

5月猪肉价格同比上涨81.7%，涨幅回落15.2个百分点；对于拉动CPI上涨的重要推手，猪肉价格未来走势如何？

卓创资讯生猪分析师王亚男对中新经纬客户端表示，猪肉价格主要受猪价及需求面的影响。夏季炎热，正值猪肉消费淡季，猪肉需求不理想，对肉价有一定拉低效果。然而当前标猪供应紧缺，养殖单位惜售心态较重，生猪价格居高不下。因此虽终端需求低迷，但在生猪价格的支撑下，6月猪肉价格或高位震荡，难有明显下滑势头。整体而言，下半年猪肉价格或震荡下滑后短暂反弹，均价低于上半年水平，对CPI的影响度或减弱。

应习文认为，今年3月份以来，猪肉价格已连续3个月下行，近两个月猪肉同比价格从100%以上回落到以下，也是CPI同比增速回落的主要原因。随着生猪供应恢复以及夏季消费淡季到来，预计猪肉价格仍将逐步下行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)