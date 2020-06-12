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“618”促销火热，百亿补贴便宜了谁？

2020年06月12日08:23  来源：工人日报
 

　　平台用补贴展示诚意，商家踊跃参与，消费者直言套路少了但省钱依然不易——

　　“618”促销火热，百亿补贴便宜了谁？

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　　进入“618”促销季，各大电商平台拿出资金补贴消费者，可谓诚意满满。今年，不少商家盼借促销对冲疫情影响踊跃参与，降价揽客。消费者表示套路少了，但想省点钱依然不易。

　　6月1日零时，包括淘宝、京东在内的多家电商正式进入“618”时间，促销商品开始售卖。同时，各大电商纷纷拿出资金补贴消费者，动辄上“百亿”。

　　今年“618”是疫情发生以来首个大型电商促销季，被寄予厚望的线上消费将作何表现受到各界关注。为促进消费，各平台表示今年没有套路，可谓诚意满满。那么，参与商家能获得多少红利？用户消费能享受多少实惠？记者近日进行了调查采访。

　　平台：补贴优惠哪家强？

　　为了提振消费信心，激发消费潜能，早在开售之前，各电商平台就纷纷表态要用百亿补贴回馈消费者。

　　在2020年京东“618”购物节发布会上，京东宣布今年“618”将推出超级百亿补贴、千亿优惠和百亿消费券，并提供两亿件打折力度达5折的商品，打造消费体验最佳的一次“618”。同时，为了打消消费者“买亏了”的顾虑，提升服务品质，京东还宣布为电子、数码产品提供30天保价服务，自营房产的保价服务则达半年。

　　“今年‘618’优惠力度最大，玩法简单。”京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞表示，这一次，消费者不用挠头比价算账。

　　与京东一样，天猫今年同样拿出了大额度消费补贴。“618”期间，天猫将和多地政府、品牌一起，发放今年以来最大规模的现金消费券和补贴，预计金额超过100亿元。此外，今年天猫的优惠力度也从去年的“满300元减30元”变为了“满300元减40元”，消费者无需领取优惠券，下单的时候即可减免。

　　苏宁方面，更是直接对标京东。今年“618”苏宁易购推出“J-10%”省钱计划，直接承诺参加补贴活动的家电、手机、电脑、超市品类商品，比京东百亿补贴商品到手价至少低10%，买贵就赔。苏宁易购集团副总裁顾伟表示：“欢迎友商比价。”

　　业内人士表示，消费券与打折补贴双管齐下是今年“618”刺激消费的一个重要手段，尤其是消费券的发放，等于提前锁定了销量，成为电商平台竞争的重要手段。

　　商家：盼望“回血”恢复元气

　　记者了解到，电商造节已走过10个年头，近年来平台竞争日益激烈，但参与的商家却渐显疲态。然而，这一次却有所不同。

　　今年“618”是疫情发生以来首个大型电商购物季，多家电商平台表示，商家报名十分踊跃，数量比去年大幅增长。

　　已经连续5年参加“618”活动的童鞋店主陈刚，今年第一次报名参加了预售活动。“今年平台的预售时间长达25天，为了让顾客对产品始终有新鲜感，我们的促销策划是按照全月来做的。我们总结了以往促销的经验，筛选出了最适合消费者的优惠方式，同时加大了货品的挑选，争取每隔三四天就换一批产品，尽可能吸引更多人。”陈刚说。

　　“前期疫情对业务影响较大，只有走量不走价，才能恢复元气。”陈刚表示，预售以来，其店铺的销售额同比增长87%，已达到预期指标。

　　参与的商家多了，如何引流成为一个重要问题。今年“618”，各电商平台、大小商家都将引流获客的希望寄托在直播身上。记者从天猫“618”直播名单上看到，300多位明星参与了这场直播带货浪潮。明星刘涛变身“刘一刀”，在聚划算百亿补贴官方直播间，4场直播场场销售过亿元……

　　记者注意到，在直播带货模式中，货品价格被认为是决定销售效果的关键因素。有业内人士直言直播打的就是“价格战”，如果价格不能大幅低于观众心理预期，直播的销量将大打折扣。

　　山东的炊具经营商高尚在淘宝开了家小店，平日里客流量不大，小本经营也没有参与过官方的活动。但是趁着“618” ，高尚开始尝试在直播间售卖产品。“还是得降价，为小店多招揽客户，能卖一点是一点。”高尚说。

　　消费者：想省点钱依旧不易

　　近日，天津的杨女士“618”期间下单的第一批商品已经送到了家门口。相比之前“双11”优惠促销的各式“算法”“玩法”，她更喜欢今年不用抢券、满额即减的方式。“过去要反复计算，如何凑单、订金最终能膨胀多少倍，考验的是数学能力。现在没有复杂的优惠券，套路是少了些。”杨女士说。

　　但北京一位资深网购达人告诉记者，消费者想要更省钱，还是要研究平台的玩法。今年淘宝推出了“‘618’理想生活列车”，京东推出了“叠蛋糕”。记者发现，这些活动大多是通过签到、浏览店面、分享链接等方式累积金币升级，一旦级别到达平台的要求，即可分享“618”红包。

　　“玩了一阵就放弃了，每天做任务，找人帮忙点击，太麻烦了。”北京的张女士表示，为了完成任务，她已经拉了10多个微信小群，经常在朋友圈中转发链接，每升一级可以得到不同金额的红包，级别越高，升级越难。“如果这些红包能直接减免，少些复杂的玩法就更好了。”张女士说。

　　比起张女士，正在装修的宋钊直呼“想省点钱太难了”。本想趁着“618”为新家购置一些家电，但是比来比去却看花了眼。“平台打出了欢迎比价、保价之类的口号，但基本上没法比。”宋钊说。

　　宋钊在某平台上看中了一款烟机灶具套装，但当他想去比价时，却发现各平台推出的商品实际上做不出真正的比较，“外形、功能、价格、配置基本一样，但就是型号或是商品搭配有细微差别。”宋钊觉得一些家电类产品在不同平台各自形成“特供”“专供”的型号，消费者根本无从判断哪家更实惠。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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