快手寻味新疆 5100万人助力新疆脱贫攻坚

6月10日晚，快手“寻味新疆公益扶贫”直播活动在乌鲁木齐广播电视台演播厅圆满举行。新疆自治区各级政府领导、当地明星艺人和快手网红达人组成带货“天团”，在他们的推介下，来自南疆贫困地区的红枣、核桃等优质特色农产品亮相直播平台，引起千万网友的关注和购买。此次活动由新疆维吾尔自治区供销合作社联合社、北京快手科技有限公司联合主办，新疆果业集团、新疆果业大唐丝路电子商务有限公司、北京赢响力科技有限公司承办。

活动现场，新疆自治区人民政府副主席哈德尔别克·哈木扎，自治区供销合作社联合社党委书记、理事会主任李轩，北京快手科技有限公司副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷等政府和企业领导走进直播间，与广大网民进行互动，介绍新疆优质、特色农产品，为新疆代言。

“这个椒麻鸡真的好好吃，喜欢吃鸡的朋友一定要买，大吉大利……”活动现场，快手专门设置了多链路直播间，5个账号同步直播，快手扶贫和快手正能量2个官方账号转播。

浪胃仙、憨豆阿力、美疆果业范洋、攀枝花阿文、那吾克热、可兰白克·马坎、曹卫宇、Max马俊、艾尼瓦尔江、杨珍等十几位明星、艺人及快手网红人气主播悉数到场，通过地方领导“吆喝”、流量明星代言，为新疆优质的农副产品畅通销售渠道再添动力、再聚合力。

裕民县县委副书记、县长叶尔波拉提·巴依哈旦表示：直播带货的新方式改变了以前传统的销售观念，以消费扶贫新方式助力脱贫攻坚，为裕民县复产复销，进一步巩固提升裕民县农特产品品牌的力量都提供了良好的途径和渠道。

直播带货期间，主播间还连线了霍城县和哈密市，由县、市相关领导向全国网友介绍了霍城薰衣草、哈密大枣等知名农特产品品牌。

“新疆的红枣核桃真的好好吃……水果也超甜，哈密瓜、小白杏有惊艳到我。”在拥有2709万粉丝的快手达人浪胃仙的直播间，各种新疆美食通过浪胃仙的试吃，吸引了数万网友下单。

据活动主办方统计，“寻味新疆公益扶贫”系列直播活动5月30日启动以来，共推介销售新疆特色农产品65款，覆盖裕民县、和田县、英吉沙县、青河县、于田县、温泉县、洛浦县、若羌县、博湖县、新源县、察布查尔锡伯自治县、精河县、霍城县、哈密市共计14个县市，总体观看人数5100万，销售额共计1949万。

网红直播带货已成为当下最火、最流行的互联网新业态，是“人+内容+平台”三位一体的全新营销模式。自治区供销合作社联合社党委书记、理事会主任李轩表示，直播带货不仅能让消费者在直播间感受新疆美食的魅力，还能让优质农产品告别“养在深闺人未识”，让农业生产者和消费者有效衔接，并在助力脱贫攻坚、促进农村经济社会发展中发挥重要作用。

快手科技副总裁宋婷婷说：“未来，我们会继续打通短视频和直播与精准扶贫之间的通道，达成全方位合作，用技术为新疆的精准扶贫带来更多想象空间，同新疆共同努力，助力新疆打好精准脱贫攻坚战及推进乡村振兴战略，不断提升各族群众的获得感、幸福感、安全感。”

活动结束后，为了向参与本次公益直播活动的各位明星、主播及相关企业表示感谢，李轩书记、自治区扶贫办党组成员、副主任库来西·玉素甫和宋婷婷副总裁现场为他们颁发了由自治区扶贫开发办公室授予的“扶贫荣誉证书”。

自治区党委宣传部、扶贫办、财政厅、商务厅、农业农村厅、科技厅、工信厅、林草局、网信办、文旅厅等政府领导及旅游协会、中国人民银行乌鲁木齐中心支行、 新疆广播电视台、新疆机场集团领导参加活动。

消费扶贫是近年来有效调动社会各界力量参与脱贫攻坚的一种扶贫形式，为贫困地区稳定脱贫和产业持续发展提供了长效机制。此次活动通过邀约领导、明星、主播推荐新疆特色农产品加快脱贫攻坚进程，推动新疆“直播＋农产品＋扶贫”模式创新，充分调动生产者、消费者、平台运营商参与消费扶贫的积极性，构建政府引导、社会参与、市场运作的有效机制，促进政府、企业和社会力量跨界合作、优势互补。

不仅可以让快手有更多的消费选择及更好的消费体验，更能帮助新疆塑造“政府+电商+直播带货”新模式，以消费扶贫助力脱贫攻坚。

(责编：许维娜、夏晓伦)