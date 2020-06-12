维信诺发布可量产屏下摄像头解决方案

6月8日，维信诺通过官方公众号发布首款可量产级别的屏下摄像头解决方案维信诺InV see。据悉，该方案通过开发应用新透明OLED器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料，达到了显示效果和屏幕透明度平衡，呈现出更为优质的显示和拍照效果。
目前中国很多制造业都在向科技创新的前沿方向升级，不再盲目追求大，而是要实现中国制造从质变到量变。据了解，维信诺聚焦中小尺寸OLED面板制造，先后助力终端厂商发布多款创新产品，比如首款柔性屏腕机、国内首款采用柔性Oncell-Metal Mesh技术工艺的中兴Axon10 Pro智能手机、首款环绕屏手机小米MIX α，双曲面柔性屏幕OPPO首款智能手表，以及能够支持144Hz刷新率的红魔5G超竞屏手机。据维信诺相关人士透露，应用维信诺InV see屏下摄像解决方案的终端产品即将发布。
OLED是国家战略新兴产业，是新一代信息产业的基础之一，技术和资本双密集，现阶段仍需不断壮大规模实现更好经济效益。据悉，目前维信诺正积极扩充和升级产能，特别是在柔性产能方面，维信诺将借助领先的技术创新优势，持续响应电子消费产品市场的产品升级需求。目前，维信诺固安第6代柔性AMOLED生产线已实现量产，产能和良率进展良好，产品已进入了多家一线品牌客户供应链，并积极推进产线升级。维信诺合肥第6代柔性AMOLED生产线已进入设备搬入阶段，将在年内实现投产。（牛广文）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】