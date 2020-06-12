维信诺发布可量产屏下摄像头解决方案

6月8日，维信诺通过官方公众号发布首款可量产级别的屏下摄像头解决方案维信诺InV see。据悉，该方案通过开发应用新透明OLED器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料，达到了显示效果和屏幕透明度平衡，呈现出更为优质的显示和拍照效果。

目前中国很多制造业都在向科技创新的前沿方向升级，不再盲目追求大，而是要实现中国制造从质变到量变。据了解，维信诺聚焦中小尺寸OLED面板制造，先后助力终端厂商发布多款创新产品，比如首款柔性屏腕机、国内首款采用柔性Oncell-Metal Mesh技术工艺的中兴Axon10 Pro智能手机、首款环绕屏手机小米MIX α，双曲面柔性屏幕OPPO首款智能手表，以及能够支持144Hz刷新率的红魔5G超竞屏手机。据维信诺相关人士透露，应用维信诺InV see屏下摄像解决方案的终端产品即将发布。

OLED是国家战略新兴产业，是新一代信息产业的基础之一，技术和资本双密集，现阶段仍需不断壮大规模实现更好经济效益。据悉，目前维信诺正积极扩充和升级产能，特别是在柔性产能方面，维信诺将借助领先的技术创新优势，持续响应电子消费产品市场的产品升级需求。目前，维信诺固安第6代柔性AMOLED生产线已实现量产，产能和良率进展良好，产品已进入了多家一线品牌客户供应链，并积极推进产线升级。维信诺合肥第6代柔性AMOLED生产线已进入设备搬入阶段，将在年内实现投产。（牛广文）

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