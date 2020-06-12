电商每周热点：直播+消费券成购物节新标配 线上线下互动激活消费潜能

人民网北京6月12日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：直播+消费券已成购物节标配，人民科技与支付宝达成战略合作打造消费券应用新场景。美团强势加盟北京消费季发放10亿消费券。直播带货火热依旧，由中国扶贫开发协会指导，人民数据和人民网地方分公司共同主办的“2020助农直播”即将火热开启，人民网新电商研究院首场直播带货也完美收官。电商企业的促销活动还与全国各地正在开展的促消费活动相衔接，形成了线上与线下互动，有望进一步拉动我国消费市场的复苏和增长。

（北京消费季全城启动）

1. 人民科技与支付宝达成消费券战略合作

6月11日，人民网科技公司与支付宝在北京签署战略合作协议，双方就“开券”与“支付宝”两个平台在消费券领域达成战略合作。根据协议，人民网“开券”客户端与支付宝将发挥各自优势，整合独家资源，辅助各地政府、各类企业打造消费券发放、展示、领取、核销、反馈的管理闭环，更好地服务百姓，激活消费。双方将在用户互通、消费场景整合以及公共服务、商业服务方面深耕细作，携手打造需求方、平台侧和消费者三方共赢的全新业务模式，共同构建发券、支付和宣发三位一体全新应用场景。

2. 2020助农直播火热开启

由中国扶贫开发协会指导，人民数据和人民网地方分公司共同主办，寰兴娱乐、红演圈和播传会展协办的“2020助农直播”活动将于2020年6月至2020年12月举行。活动面向全国邀请有一定影响力的明星和网红担任主播，以“电商 直播”为销售模式，应用“互联网 ”技术，搭建助农直播平台，为农产品打通销售渠道。6月14日“2020助农直播”首站四川省专场活动将在人民数据官方短视频平台正式开启。

3. 人民网新电商研究院首场直播收官

6月11日晚七点，人民网新电商研究院在快手开启了首场直播活动。此次活动以“提振新经济 人民在行动”为主题，直播三小时内成交金额超1000万，累计观看人数超过305万。该活动为人民网新电商研究院的一次新尝试，旨在发挥人民网优势，携手电商和短视频平台共同促进消费，提振新经济。

4. 快手电商上线“快手联盟”项目 发力达人带货

6月10日，据相关媒体报道，快手电商正在低调推广一个名为“快手联盟”的新项目，实现达人与商家的对接。对此，北京商报记者向快手询问该事，对方进行了确认，并表示目前没有更多内容提供。

按照介绍，“快手联盟”能帮助达人和小店商家进行对接带货，类似于一个分销库。达人可在其中添加来自淘宝、京东、拼多多的商品，通过直播、短视频等方式进行售卖，并赚取一定的佣金。

5. 美团将在北京消费季期间发放10亿元消费券

美团点评与北京烹饪协会一道发布《北京消费季玩转京城美食线上促消费计划》，美团将在线上以“玩转京城美食”为主题，设立贯穿整个活动周期的餐饮消费季活动主会场，组织平台商家进行线上餐饮促销，对参与商家给予流量支持，拉动餐饮消费增长，促进消费复苏。在持续至国庆黄金周的北京消费季期间，美团点评还将联合平台商户，为北京市民提供餐饮、购物、文化、旅游、休闲、娱乐、教育、体育、健身、出行等十大领域的万千好券，补贴总金额高达10亿元。

6. 国家邮政局：5月我国快递业务量同比增长超四成

据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，创2018年2月以来新高。快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。

据介绍，5月快递业保持高速增长态势主要得益于以下因素：一是“双品网购节”拉动作用明显。第二届“双品网购节”总销售额达1825.1亿元，带动实物商品网络零售额超3800亿元，同比增长33.3%，消费潜力有效释放。二是直播带货持续火热。三是时令水果加速上行。四是消费模式加速向线上转型。

7. 腾讯QQ内测直播购物功能

6月10日，据报道，腾讯QQ团队推送了一篇名为“QQ惠购，邀您内测”的推文，面向内测用户介绍了“QQ惠购”、“QQ群橱窗”以及“直播购物”三项全新功能。腾讯似乎准备借助QQ这个社交平台，再度尝试进军电商领域。根据腾讯介绍，“QQ惠购”被定位为分享型社交电商小程序。根据Tech星球的调查，“QQ惠购”其本身并不是一个电商平台，它的商品全部来自于第三方电商平台，主要面向年轻人，以低价商品为主。

8. 丁磊快手直播首秀 双平台4小时成交额超7200万

6月11日晚八点，网易CEO丁磊在快手开启了直播带货首秀。网易严选公布数据显示，在超 4 个小时的直播中，丁磊创造了快手和网易严选App双平台超 7200 万元的成交额，累计观看人数超过 1600 万，最高同时在线 100 万人，成交订单超过 20 万个。

9. 天猫京东网店被要求自查三年补税

近日，多家电商企业收到国家税务总局发的一条“风险自查提示”，该提示主要是提醒商家存在网上销售商品少记营业收入的风险。具体来说是指在天猫、京东等电商平台开设网店的企业，其向税务部门申报的销售收入与电商平台所统计的销售收入差异较大，需要补缴营收差额所产生的增值税与企业所得税。 “风险自查提示”所提及的数据分析时间范围是2017年至2019年，网店商家要自查3年以来的营收漏报风险，并补缴相应税款。

【媒体观察】

1. 证券时报网：直播带货门槛并不低

直播带货很火，商家为什么不直接在自己店里卖，而是交钱给李佳琪们，重要的原因是李佳琪们有流量，自己在店里吆喝没几个人能听得到。流量需要积累，看似没有门槛的行业门槛其实都不低，主播在千军万马中脱颖而出，需要天分、观众缘，也需要努力，普通店家没有办法持续不断吸引客户，就无法积累足够粉丝，无法有效激活粉丝。

2. 经济日报：规范“直播带货”有必要

为“直播带货”立标准、定规范，并非阻碍新业态的蓬勃发展，而是要规制各种乱象，避免其成为法律空白地带。对于直播平台应严格实行备案及许可，对主播实行实名制认证，建立直播内容审核制度，以及信用等级管理体系；把存在售假、伪造流量等行为的主播、“网红”列入失信名单，无疑能更好地维护消费者合法权益，让“带货直播”健康可持续发展。

3. 工人日报：“618”促销火热，百亿补贴便宜了谁？

进入“618”促销季，各大电商平台拿出资金补贴消费者，可谓诚意满满。今年，不少商家盼借促销对冲疫情影响踊跃参与，降价揽客。消费者表示套路少了，但想省点钱依然不易。

4. 北京日报：不全面授权，APP就不能用？

随着“马太效应”的增强，互联网行业的“寡头病”症状愈发明显，单纯的市场竞争和用户评价已经不足以对其形成制约，急需外部监管力量的全面介入。别的不说，至少先要解决用户不全面授权，APP就无法使用的问题。特别随着民法典的颁布，“个人同意是他人能处理个人信息的法定条件”应该具有更多现实支撑。期待有关部门重拳出击，别再让后台里的APP“信马由缰”。

(责编：毕磊、夏晓伦)