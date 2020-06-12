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财政部：地方“三保”资金来源有保障 分配可直达

2020年06月12日18:39  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月12日电 （任妍）国新办今日举行国务院政策例行吹风会，财政部预算司司长李敬辉表示，目前整体判断，今年地方“三保”(保基本民生、保工资、保运转)的资金来源有保障，资金分配可以直达，责任落实明确，可以确保地方财政“三保”不出问题。个别县市资金困难，能够通过相关工作机制及时解决。

李敬辉介绍，“三保”是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。近年来，随着中国经济持续健康发展，各级财政的保障能力不断提高，预算安排能够基本满足基层的“三保”需要。但今年情况比较特殊，受新冠肺炎疫情影响，财政减收增支进一步加大，基层“三保”（保基本民生、保工资、保基层政府运转）面临的压力比以前更大。为缓解基层压力，财政部把保基层“三保”作为今年预算安排的重中之重，通过采取新增赤字、发行抗疫特别国债、大力压减中央本级支出等措施，加大对地方的财力支持。

李敬辉说，今年建立了新增财政资金特殊转移支付机制，能更好落实地方兜牢基层“三保”的底线。财政部也成立了“三保”工作领导小组，组建专班来专题研究“三保”问题，采取一系列措施，增加地方可用财力。在此基础上，还将重点加大监督问责力度，严肃财经纪律，督促省级建立约谈和问责机制。对做得好的地方进一步强化正向激励措施，对违法违规挪用“三保”资金的，发现一起查处一起，对典型案件及时通报批评、严肃问责、处理到人，推动地方落实财力下沉。

李敬辉表示，下一步，财政部将密切关注地方财政运行情况，加强对地方的指导，确保地方财政平稳运行。

(责编：任妍、孙阳)
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