商务部：帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单

人民网北京6月12日电 （孙阳）1-5月，受疫情影响，我国进出口总额11.54万亿元人民币，下降4.9%。其中，出口6.2万亿元，下降4.7%；进口5.34万亿元，下降5.2%。5月当月，我国进出口总额2.47万亿元，下降4.9%。其中，出口1.46万亿元，增长1.4%；进口1.01万亿元，下降12.7%。商务部外贸司负责人表示，1-5月，外贸运行主要呈现以下特点：

一是对新兴市场出口好于整体。对新兴市场出口下降2.9%，降幅好于整体1.9个百分点，占比提升0.9个百分点至49.7%。其中，对东盟出口增长2.8%，增幅好于整体7.5个百分点，占比提升1个百分点至15.1%。对传统市场出口下降6.5%，占比下降至50.3%。

二是民营企业出口占比提升。民营企业出口微降0.3%，降幅好于整体4.4个百分点，展现较强韧性和活力，占比提升2.4个百分点至52.9%。国有企业、外资企业出口分别下降8.4%、9.4%。

三是机电产品出口好于整体。机电产品出口下降4.0%，降幅小于整体0.7个百分点，占比达61.1%。其中，集成电路、电脑出口增长14.5%、1.8%。劳动密集型产品受境外疫情影响较大，服装、箱包、鞋、玩具、家具等产品出口合计下降20.3%。防疫物资成为出口增长的亮点。口罩带动纺织品增长25.5%，医疗器械、中药材增长33%、8%。

四是中西部地区出口占比提升。中西部地区出口下降0.2%，降幅好于整体4.5个百分点，占比提升0.8个百分点至18.4%。东部地区出口下降5.7%，降幅深于整体1个百分点，占比下降至81.6%。

五是主要大宗商品进口量增价跌。受国际市场需求疲软影响，大宗商品价格普遍下跌。原油、天然气、铜、煤炭、大豆等进口价格分别下降21.2%、14.7%、6.3%、4.7%、1.7%，进口量分别增长5.2%、1.9%、12.4%、16.8%、6.8%。仅这些商品价格下跌就拉低进口增速3个百分点。

今年以来，为应对疫情对我国外贸发展造成的冲击，国务院及时出台一系列稳外贸政策措施，主要包括完善出口退税政策、增加外贸信贷投放、加大出口信用保险支持、增设跨境综试区、支持出口转内销等方面，商务部会同各地方、各部门狠抓政策落实，帮助企业纾困解难，抢市场抓订单，努力将疫情对外贸影响降到最低。

当前，全球疫情仍在恶化，新增病例数屡创新高，世界经济严重衰退，国际需求急剧萎缩。虽然一些国家和地区“带疫解封”，但需求恢复仍需时日，我国外贸发展面临的不确定性、不稳定性因素显著增多，风险和挑战前所未有，下行压力进一步加大。

商务部外贸司负责人介绍说，下一步，商务部将按照党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单，保障产业链供应链稳定，在网上办好第127届广交会，支持加工贸易出口转内销，加快跨境电商等贸易新业态发展，积极扩大进口，推进贸易高质量发展，全力以赴完成进出口促稳提质目标任务，为决胜全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

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