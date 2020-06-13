港交所上市20年股价增长约75倍 市值增长近43倍

新华社香港6月12日电（记者李滨彬）香港交易所将迎来在香港上市20周年。港交所12日披露了20年来香港资本市场变化增长的数据。
数据显示，2000年6月27日，港交所以介绍形式在联交所上市，上市价为3.88港元，2020年6月12日股价收报296.2港元，增长7534%；2000年底港交所市值为85.9亿港元，2020年6月12日为3755.3亿港元，增长4272%；2000年港交所收入为23.1亿港元，2019年为163.1亿港元，增长606%。
从全球市场地位来看，港交所过去11年7度摘得全球新股集资额冠军，位于全球结构性产品市场第一位；港交所是全球第二大生物科技集资中心，旗下伦敦金属交易所为全球最大的工业金属交易市场。
20年来港交所形成了多元化业务收入，目前包括现货交易、股本证券及金融衍生产品、商品、交易后业务等。
20年来，香港市场日渐活跃。2000年12月31日，香港资本市场总市值为48626亿港元，上市公司为790家；2000年现货市场日均成交额为127亿港元，衍生产品市场日均成交量为37492张合约。2020年5月31日，香港资本市场总市值为339847亿港元，上市公司为2482家；截至5月31日，2020年现货市场日均成交额为1159亿港元，衍生产品市场日均成交量为1183172张合约。
互联互通方面，2020年第一季度，沪深股通北向交易日均成交额为780亿元人民币，港股通南向交易日均成交额为216亿港元，债券通日均成交额为193亿元人民币。
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