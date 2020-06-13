买车免税还有现金补贴，德国大力支持电动汽车市场

大众集团日前对外宣布，拉尔夫·布兰德斯塔特将接替赫伯特·迪斯，于7月1日担任大众汽车品牌首席执行官。尽管迪斯仍留任大众集团首席执行官，但失去最重要品牌控制权，普遍被视为“退居二线”。据悉，因推行削减成本和裁员计划，迪斯长期与工会代表占优势的监事会关系紧张，新冠疫情危机则成为迪斯离任的最后一根稻草。

“由于客户需求冻结，我司将在今年遭受严重的财务损失。”德国汽车零配件企业采埃孚上月底宣布，未来5年内将在全球裁减1.5万个岗位。

法国汽车制造商雷诺同样宣布，未来3年内全球裁员约1.5万人，并计划减少20亿欧元的固定成本，降低产能以应对业绩下滑。

欧洲汽车工业协会在其官网用交互地图显示了汽车业遭受的冲击。截至6月，欧盟范围内汽车产量损失已达2446344辆，其中德国616591辆。不过该协会数据也令人看到了好转迹象，从5月底开始，德国、西班牙、法国、捷克、斯洛伐克等汽车制造大国的新增损失均为0，表明汽车业已开始恢复生产。

随着疫情趋稳，为推动经济活动恢复，德国推出了一系列刺激计划。6月3日，经过20多小时的艰难谈判，德国执政联盟各党终于达成总额1300亿欧元的经济振兴一揽子计划。根据该计划，至2021年底前，对购买4万欧元以下电动车的消费者，将获得9000欧元的现金补贴，其中6000欧元来自政府，3000欧元来自汽车制造商。