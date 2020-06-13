买车免税还有现金补贴，德国大力支持电动汽车市场

疫情之下，欧洲汽车制造业遭遇行业的寒冬，就连在汽车行业内首屈一指的德国也深受影响。今年一季度大众全球交付量为200万辆，同比下滑23%，营收551亿欧元（1欧元约合8元人民币），息税前利润锐减39亿，跌幅达81.4%。这种情况也是德国乃至欧盟汽车制造业的缩影。
大众集团日前对外宣布，拉尔夫·布兰德斯塔特将接替赫伯特·迪斯，于7月1日担任大众汽车品牌首席执行官。尽管迪斯仍留任大众集团首席执行官，但失去最重要品牌控制权，普遍被视为“退居二线”。据悉，因推行削减成本和裁员计划，迪斯长期与工会代表占优势的监事会关系紧张，新冠疫情危机则成为迪斯离任的最后一根稻草。
“由于客户需求冻结，我司将在今年遭受严重的财务损失。”德国汽车零配件企业采埃孚上月底宣布，未来5年内将在全球裁减1.5万个岗位。
法国汽车制造商雷诺同样宣布，未来3年内全球裁员约1.5万人，并计划减少20亿欧元的固定成本，降低产能以应对业绩下滑。
欧洲汽车工业协会在其官网用交互地图显示了汽车业遭受的冲击。截至6月，欧盟范围内汽车产量损失已达2446344辆，其中德国616591辆。不过该协会数据也令人看到了好转迹象，从5月底开始，德国、西班牙、法国、捷克、斯洛伐克等汽车制造大国的新增损失均为0，表明汽车业已开始恢复生产。
随着疫情趋稳，为推动经济活动恢复，德国推出了一系列刺激计划。6月3日，经过20多小时的艰难谈判，德国执政联盟各党终于达成总额1300亿欧元的经济振兴一揽子计划。根据该计划，至2021年底前，对购买4万欧元以下电动车的消费者，将获得9000欧元的现金补贴，其中6000欧元来自政府，3000欧元来自汽车制造商。
此外，德国联邦财政部近日还提交计划，要求对高耗能大排量的机动车辆征收更高额的汽车税，并计划将电动汽车的免税期延长至2030年底。这凸显了气候保护在当前德国政治经济议程中的优先度。
“尽管新的激励措施将在下半年支持电动汽车市场，但我们认为，汽车制造商不仅需要激励措施来满足欧洲的排放标准，也需要从疫情造成的负面财务影响中恢复过来。”惠誉在相关报告中表示。
责编：孟祥麟、王海林、郑瑜涵
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】