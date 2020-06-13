麻辣财经：疫情冲击之下，全球经济怎么看怎么办？

6月11日，美股创下12周以来最大跌幅：道指重挫1860点，跌幅达6.9%，纳指收跌5.27%，标普500指数收跌5.89%。这是美股在经历多月反弹后，再次出现大幅下跌。同一天，欧洲股市也出现大幅下挫。



市场分析人士认为，欧美股市出现大幅波动，一个主要原因是担心第二波疫情可能来袭，会对经济再次造成冲击。

疫情冲击之下，全球经济确实不乐观。前不久，国际组织纷纷调低全球经济预期，国际货币基金组织在4月14日发布新一期《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩3%。

世界银行2020年6月期的《全球经济展望》认为，新冠肺炎疫情产生的快速而巨大的冲击，将使全球经济陷入二战以来最严重衰退。

根据世界银行估算，全球经济今年将收缩5.2%。其中，由于内需和供应、贸易及金融严重中断，预计发达经济体2020年的经济活动将收缩7%；预计新兴市场及发展中经济体（EMDE）今年将收缩2.5%，为至少60年来整体上首次收缩。

无论是萎缩3%还是5.2%，这场由新冠肺炎疫情引发的全球经济危机，是20世纪30年代大萧条以来的最严重衰退，已成为世界共识。

危机来临，如何最大限度降低疫情对经济社会发展的负面影响？推动全球复苏的新动力在哪里？6月9日至10日，全球智库抗疫合作云论坛在北京举行，云论坛期间，中外智库围绕“全球经济复苏：新目标、新动力”“公共卫生：全球治理的新议题”“统筹抗疫与经济社会发展：中国的视角”“国际合作抗疫：挑战与机遇”分别举办4场云分论坛。来自世界各地的智库专家学者，通过视频连线共同为促进全球经济复苏建言献策。

疫情引发全球经济衰退，数字经济迎来新商机

疫情蔓延，对全球经济造成了哪些影响？

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲，将疫情下的世界经济概括为“五个大潮”：衰退潮、破产潮、失业潮、断链潮和放水潮。

“根据IMF预测，今年世界上170多个国家都会是负增长，世界经济衰退会引发大批企业尤其是中小微企业破产，从而连带引致社会失业。”陈文玲说，从产业链来看，目前中国复工复产加速推进，但受国际货运停滞影响，在一些疫情严重的国家产业链受到阻断。

从投资来看，根据联合国贸发会预测，今明两年全球直接投资将大幅下降40%，是过去二十年的最低值，疫情使得许多跨国企业投资信心严重不足。

“从供给侧来看，全球产业链、供应链遭受严重冲击，尤其是汽车、电子等供应链较长的产业断链风险大，多个服务行业严重萎缩。”中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强认为，从需求侧看，疫情使得全球需求大幅减弱，大量消费需求被抑制，市场急剧萎缩。美国4月份零售和食品服务销售额，同比下降21.2%；由于中国抗击疫情取得了明显成效，相比之下受到的影响要小一些，同期社会消费品零售总额同比下降7.5%。

“尽管前4月中国社会商品零售额同比下降，但线上实物零售额却逆势增长，这背后是线上经济等新业态新技术展现出的强大生命力，将为未来的经济增长提供更多空间，创造出更多的就业机会。” 张晓强说。

疫情对全球经济造成的严重冲击已在所难免，未来应如何规避经济从衰退滑入萧条，逐步重回正轨？论坛上，与会各国专家一致认为，应对疫情冲击，最有效的办法还是加强国际合作，维护全球多边主义，共同追求经济复苏。

“在当前的疫情背景下，首先要聚焦合作，反对保护主义。历史实践证明，全球性的供应链可以极大提升效率，只有充分展开贸易合作，加强供应链韧性，才能让世界经济尽快恢复。” 耶鲁大学教授斯蒂芬·罗奇说。

德国基尔世界经济研究所所长加博瑞尔·菲博梅尔也认为，全球化不会削弱国家实力，相反供应链和市场的多样化，有利于让世界经济应对各种冲击。

“在考虑经济的复苏时，首先要考量将资本投资到什么样的经济领域中。”英国国家科研与创新署国际事务总负责人安德鲁·汤普森认为，疫情在对线下经济造成冲击的同时，在线数字经济迎来极大增长，涌现出新商机，下一步应加大在新经济领域投资力度，以技术创新来应对经济下行。

印尼战略和国际问题研究中心经济部负责人约瑟·里扎尔·达穆里也指出，未来世界经济局势可能更复杂，需要重新改变经济结构来调整发展方式。“未来的需求会跟当前不同，新技术应用也会更加广泛，支持新兴、绿色的投资，将成为促进经济复苏的重要方式。”

“需要看到是，为应对疫情，主要经济体都采取了前所未有的量化宽松政策，美联储实施的无上限量化宽松，引发几十个国家跟进。”在国务院发展研究中心原副主任王一鸣看来，量化宽松政策会压底实际的利率水平，在降低政府负债成本压力的同时，也会导致经济脆弱性进一步累积，尤其对新兴经济体来说，可能形成量宽政策依赖症，增加全球经济的不确定性。

推动全球经济复苏，中国将发挥更大作用

疫情对全球经济造成了重大冲击，但危与机往往同生并存。专家认为，在推进经济全球化和拉动经济复苏的进程中，中国可以发挥更多引领作用。

英国皇家国际问题研究所亚洲项目高级顾问蒂莫西·萨摩斯指出，疫情发生以来，全球对新技术的需求在增加，中国在这些领域的投资显著，中国企业在以数字化方式推动产业创新方面保持了强劲势头，这将成为带动经济复苏的一大趋势。

“国际贸易和跨境投资是推动全球经济稳定增长的积极力量，维护国际贸易畅通，促进跨境投资发展是世界各国的共同职责。”张晓强介绍，今年1—5月，中欧班列开行近四千列，运量和车辆数同比增长了30%，对于运送抗疫物资，保障产业链及国与国间的贸易发挥了积极作用。

新加坡国立大学东亚研究所所长郝福满看好中国新经济的成长潜力。在他看来，应对疫情，经济刺激是需要的，但应该着眼未来，发掘数字经济的潜力。“在这方面，中国处于领先位置，可以发挥更多带动作用，使得世界经济发展更加面向未来。”

“由中国发起的‘一带一路’倡议，对促进巴基斯坦经济发展起到了积极的作用。”巴中研究所所长赛义德介绍，中巴经济走廊，包括电力、水坝、机场等基础设施建设，带动了当地水泥、钢铁等产业发展，创造出大量就业岗位。“‘一带一路’倡议，可以说是我们应对疫情的重要解决方案之一。”

埃塞俄比亚高级部长阿尔卡贝指出，中国不仅在帮助非洲国家抗疫，还与非洲国家在贸易、投资等多个领域发挥了积极作用，这些都有助于非洲经济的恢复。在他看来，中国作为当今世界第二大经济体，对世界经济增长贡献率达30%，是拉动世界经济增长的主引擎。在打造建设性国际秩序和经济增长方面，未来中国将扮演更加重要的角色。

“历史证明，科技创新是推动经济社会发展的重要动力。”张晓强指出，应该看到，近年来大数据、人工智能、5G通讯等新技术蓬勃发展，在抗击疫情中现代信息技术、生物医药、现代物流配送体系等发挥了重要作用，新技术新模式新业态逆势而上，展示出强大生命力。共同抗击疫情和恢复经济的过程中应该高度重视创新创业的重大作用，并更加深入的开展国际合作。

(责编：李栋、值班)