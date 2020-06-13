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麻辣财经：“直通车”大揭秘！2万亿资金咋到基层？

曲哲涵

2020年06月13日08:11  来源：人民日报中央厨房-麻辣财经工作室
 

6月11日，中央部门集中“晒账本”，公开了本部门2020年年度预算情况。

今年的《政府工作报告》明确，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。

积极的财政政策要大力提质增效，各项支出务必精打细算，一定要把每一笔钱都用到刀刃上、紧要处。中央各部门的预算公开内容，充分体现了这一政策导向，支出压减是相当“狠”的。

比如，财政部本部门的“一般公共预算支出表”中，机关服务支出经费压减48.36%，培训支出压减58.99%；税务系统2020年一般公共预算，与上年相比压减155.45亿元，特别是对一般性支出进行了大力压减。其中，培训经费压减75.01%，因公出国（境）费压减65.1%，公务接待费压减68.4%

过紧日子的决心，被量化分解为可执行的目标，从而形成刚性约束。

“政府过紧日子，目的是让人民过好日子，让更多财政资金直达基层，惠企利民。”中央财经大学白彦锋教授表示，今年的财政收支平衡压力很大，政府支出主动做“减法”，为的是换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。特别是优先保障“六稳”“六保”等重点支出，把有限、宝贵的资金用在刀刃上。

中央部门带头过紧日子，省下来的钱去了哪里？根据2020年预算报告，今年中央对地方转移支付达到83915亿元，比上年增加9500亿元，增长12.8%。今年新增财政赤字和发行特别国债共2万亿元，将通过特别转移支付机制，全部直达市县基层，直接惠企利民。

资金使用“一竿子插到底”，是宏观调控方式的创新，也对财政资金管理提出了新的高要求。如何把这些宝贵的财政资金用在刀刃上、紧要处，兜牢“三保”底线？“特殊转移支付机制”如何运作？麻辣姐采访了财政部门和有关专家。

2万亿元“特殊转移支付资金”，每笔钱都要直达基层、动态可查

2万亿元财政资金，如何直达市县基层？6月12日，在国新办政策吹风会上，对这一特殊转移支付机制来了个“大揭秘”。

“今年中央财政安排的直达资金，要直接惠企利民，保居民就业、保市场主体、保基本民生，落到企业特别是中小微企业，落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上。”财政部副部长许宏才介绍，2万亿直达市县资金主要分解为四大部分。

一是特殊转移支付给市县部分，主要是应对今年疫情对基层财政造成的影响；

二是政府性基金预算转移部分，补助的地方疫情防控支出，用于基础设施建设等，既为疫情防控筹资基金，确保打赢疫情防控阻击战，同时也有利于发挥政府投资拉动作用，带动社会消费；

三是列入政策转移支付的增量和存量部分；

四是新增地方财政赤字部分，其中9500亿元用于增加中央对地方转移支付，500亿元增加地方府一般债券，资金重点用于落实“六保”任务。

这个特殊转移支付机制，总的流程设计是：中央财政根据地方减收增支和县级“三保”缺口等因素，将资金切块分配给省级财政部门，再由省级财政部门提出细化到市县基层的方案，经财政部审核后，省级财政部门在规定时间内将资金下达到市县。

“把更多财力下沉到基层，省级财政部门只能当‘过路财神’，绝不能截留挪用！”许宏才表示，对特殊转移资金，财政部将进行全链条跟踪。搭建直达资金监控系统，建立直达资金台账，全面掌控资金去向及使用情况，从中央到企业、居民端，确保有账可查。

各级财政部门要与各级人民银行、国库、人社、民政部门等数据库联网，形成资金使用的信息联动机制，对资金动向实行“7+1”式跟踪，即“当天发生、当晚传送，次日管理部门可见”。

财政部预算司司长李敬辉说，财政、审计部门将加大监督力度，强化问责机制。“只要发现截留挪用、弄虚作假行为，就要依法对相关责任人问责，发现一起、处理一起、问责一起。我们也将推动社会的监督，包括公开公示，这样对社会公众反映的情况及时回应，及时整改。”

总之一句话，就是资金流到哪里，监控就要跟到哪里，让每一笔钱都花的明明白白！

加强地方政府债务管理，确保不发生系统性风险

今年以来，中央大幅增加专项债券发行规模，全年共安排地方政府新增专项债3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。发行使用快马加鞭，截至6月9日，已发行新增专项债券2.19万亿元。

截至5月31日，已有1.14万亿元专项债资金被使用到项目上，其中，用于交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域的资金占比达80%，远高于去年的25%，较好地发挥了债券资金补短板、惠民生、促消费、扩内需的作用。

政府举债力度空前，债务管理压力也空前。财政部强调，对于转债资金的使用，要坚持“资金跟着项目走”的原则，将资金主要用于中央确定的重点领域、重大战略项目，带动民间投资。

“当前地方政府融资总量较大，一定要选准、选好项目，避免零打碎敲。”在中国人民大学财税研究所举办的“从政府预算报告看积极财政政策”论坛上，国务院参事室特约研究员娄洪认为，项目选得好，将有助于与金融市场有效衔接，避免出现半拉子工程，更好发挥加快经济循环、稳经济大盘的作用。

“今年预算报告明确，新增专项债可以用于加快建设5G网络、数据中心、人工智能、物流、物联网等新型基础设施。这对经济增长长期的贡献更大。”娄洪强调，地方专项债应当更加注重项目管理，特别是县级专项债管理的建设。要强化对项目全生命周期监控，确保项目收益，实现专项债投资的预期目标。

辽宁大学地方财政研究院院长王振宇认为，保基本民生、保工资、保运转，关系到政府履职尽责和人民群众切身利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。去年我国实施更大规模的减税降费，带来一些地方财政减收。今年受疫情影响，基层财政收支矛盾进一步加剧，保基本民生、保工资、保运转压力加大。“要加强地方政府债务管理，优化地方政府债务结构，同时结合顶层设计，更好发挥地方基层政府的积极性，实现多级政府间的有效治理。”

记者从财政部获悉，财政部门将强化对地方政府、融资平台公司、金融机构的监管，充分运用大数据发现问题，确保常态化监控机制持续运作。强化对违法违规举债行为的追究，形成有效震慑，守住不发生系统性风险的底线。

 

(责编：李栋、值班)
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